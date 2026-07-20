נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שני) איום חריף נגד איראן ברשת Truth Social, והבהיר כי כל פגיעה בחייל אמריקאי תיענה בתגובה קשה מצד ארצות הברית.

טראמפ כתב, "בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקאי, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה". עוד הוסיף כי הנחיה בנושא הועברה למזכיר ההגנה פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים דניאל קיין ולכלל מפקדי הצבא.

בהמשך פרסם ציוץ נוסף בו התייחס לאיום של ראש העיר ניו יורק ממדאני לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן שהותו בארצות הברית.

"בנימין נתניהו לא ייעצר, בשום צורה או דרך, בזמן שהותו בארצות הברית של אמריקה", כתב טראמפ. הוא הוסיף כי "נתניהו נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, אשר הרגה לאחרונה 52,000 מפגינים חפים מפשע, ובילתה את 47 השנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקאים ואחרים".

לדבריו, "היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לסחרור חסר תקדים זה של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו כבר לפני שנים".

במקביל, צבא ארצות הברית עדכן כי כוחות אמריקאיים הפועלים מנושאת המסוקים USS Boxer בים הערבי ממשיכים לאכוף את המצור הימי על איראן.

לפי ההודעה, עד היום הופנו שבע אוניות מסחר ממסלולן ואונייה אחת הושבתה כדי למנוע כניסה ויציאה מנמלי איראן.

עוד נמסר מפיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM) כי הלילה הושלם הערב התשיעי ברציפות של תקיפות נגד יעדים באיראן. לפי ההודעה, הותקפו בין היתר מרכזי פיקוד צבאיים, מערכי הגנה אווירית, אתרי מכ"ם ותצפית חופיים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכלי טיס בלתי מאוישים ורשתות תקשורת.

בפיקוד המרכז ציינו כי התקיפות נועדו לצמצם את יכולתה של איראן לתקוף כלי שיט מסחריים ואזרחים במצר הורמוז. עוד נמסר כי הכוחות האמריקאיים "נותרו דרוכים, ממוקדים ומוכנים" וממשיכים לפעול בהתאם להנחיית נשיא ארצות הברית.