אירוע חמור שהתרחש לפני כשבועיים בגבול סוריה כמעט הסתיים באסון, כך דווח הערב (שני) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, תצפיתניות צה"ל זיהו בשעת לילה חמישה חשודים סמוך לגבול, לא הרחק מאזור החרמון, ובצה"ל הגדירו את האירוע כאיום מיידי מחשש שמדובר בחוליית מחבלים המנסה לחדור לשטח ישראל.

על פי הדיווח, למקום הוקפצו כלי טיס מסוג "זיק", שנערכו לבצע תקיפה מהאוויר נגד החשודים. רגע לפני ביצוע התקיפה הבחינו התצפיתניות כי החשודים בעלי פאות, ובעקבות זאת נעצרה התקיפה.

זמן קצר לאחר מכן נערכה באוגדה 210 הערכת מצב, שבסיומה התברר כי מדובר בפעילי תנועת "חלוצי הבשן" - תנועה המבקשת להקים התיישבות יהודית בשטח סוריה, כאשר פעיליה נכנסים לאזור פעם אחר פעם בניגוד לחוק ותוך הפרעה לפעילות כוחות הביטחון.

בצה"ל אישרו את פרטי האירוע ומסרו: "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המתווסף לאירועים קודמים מסוג זה. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו".

מ"חלוצי הבשן" נמסר:

"בניגוד לרושם העולה מהדיווח, המפקדים בגזרה עודכנו מראש כי פעילים שלנו נמצאים בשטח. וגם אילו לא היו מקבלים את העדכון, מעט היגיון היה אמור להספיק: מדובר בדיוק באותה נקודה שבה שהו למעלה ממאה פעילים שלושה ימים בלבד קודם לכן. יתרה מכך, הפעילים עצמם יצאו ממקום מחבואם בתיאום מלא מול הכוחות בשטח. אף על פי כן, בוצע ירי והופעלה אלימות קשה מאוד כנגד הפעילים.

מאז האירוע שמענו שלוש גרסאות שונות: תחילה נטען בפני ח"כ שבררו כי כלל לא בוצע ירי. לאחר מכן נטען בתגובה לכתבה בגלי צה"ל שהכוחות חשבו שמדובר במחבלים, וכי הירי הופסק בעקבות דיווח "אנונימי" שהגיע למפקדת האוגדה.

כעת מסופר כי כלי טיס מסוג זיק כבר נערך לתקיפה, וכי רק תושייתן של התצפיתניות (שהבחינו באמצע הלילה בפאות הפעילים) מנעה אסון. זהו דיווח מוזר ביותר בהינתן העובדה שחיילים חיפשו את הפעילים במשך שעות ארוכות ולא מצאו אותם כלל עד שהפעילים יצאו בתיאום מלא.

הפעילים שנפגעו מגישים בימים אלה תביעה אזרחית בגין הירי והאלימות הקשה מאוד שהופעלה. על רקע זה, קשה שלא לראות בגרסאות המתחלפות ניסיון לחמוק מבירור מלא של האירוע ומאחריות למעשים.

חשוב להוסיף עובדה נוספת, שאינה מסתדרת עם הניסיון להציג את הגבול כמערכת הרמטית: בשבוע האחרון פעילים שלנו נכנסו לשטח ויצאו ממנו שלוש פעמים מבלי שאיש הבחין בהם. רק ביום שישי האחרון אותרה קבוצה לאחר ששהתה בשטח במשך שלושה ימים רצופים.

צה"ל עושה ככל יכולתו להגן על הגבול, ואנו מעריכים את הלוחמים העוסקים במלאכה. אבל המרחב עצום, וצבא לבדו אינו מסוגל להחזיק בכל נקודה ובכל שעה. בדיוק משום כך נדרשת התיישבות אזרחית קבועה, שמייצרת נוכחות, אחיזה וביטחון. כפי שאמר תא"ל במיל' אמיר אביבי ביחס ליהודה ושומרון: ללא התיישבות, גם עשרים צבאות לא יספיקו כדי לשמור על המרחב.

ולצד הביקורת, חשוב לנו גם לומר מילה טובה: לאחר הפעילות הפרלמנטרית והפניות של חברי הכנסת אריאל קלנר וקטי שטרית ושל השר איתמר בן גביר, בפעם האחרונה שבה נתפסו פעילינו לא הופעלו נגדם ירי או אלימות. על כך אנו מודים גם לכוחות בשטח, ובכל מקרה לא נעצור עד שתקום התיישבות יהודית לתפארת בחבל הבשן!"