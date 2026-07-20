העיתונאי והפובליציסט חגי סגל התייחס בריאיון לערוץ 7 לסערה שעורר טור שפרסם בנושא יהדות התפוצות, וכן עסק במערכת הבחירות הקרובה, בתפקוד ממשלת הימין וביחסים בין הציונות הדתית לציבור החרדי.

סגל סיפר כי בטור הציע להציב ליהודי התפוצות אולטימטום לעלות לישראל בתוך חמש שנים, אחרת תופסק, לדבריו, מדיניות החיזור אחריהם ואף ייתכן שיופסקו שליחויות לקהילות. הוא ציין כי הדברים עוררו דיונים בקרב רבנים בקהילות, לצד ביקורת הן מצד יהדות התפוצות והן בישראל, והוסיף כי הכנס שנערך בירושלים הוא תוצאה של אותו דיון ציבורי.

בהתייחס למערכת הבחירות הקרובה אמר סגל כי יש לנהוג בזהירות, אך אינו סבור שהמערכה תוביל ל"שנאת אחים" או לאלימות. הוא הביע תקווה כי לאחר הבחירות תוקם ממשלת אחדות שתפחית את המתיחות, והוסיף כי הוא מקווה שלא יהיה צורך במערכת בחירות נוספת.

סגל מתח ביקורת על תפקוד הממשלה ונשאל האם הניסוי של ממשלת ימין על מלא נכשל, "ממשלת ימין על מלא נכשלה. זה לא עשה טוב לעם ישראל". לדבריו, היו הישגים נקודתיים, בהם פעילותו של השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, אך במבט כולל המלחמה, הפלגנות, העובדה שבית המשפט העליון לא השתנה והרפורמה המשפטית לא השיגה את יעדיה, מחייבים חשבון נפש באשר ליכולת של מודל כזה להצליח.

בהמשך התייחס לדפוסי ההצבעה בציבור הדתי-לאומי ואמר כי מצביעי הימין המתלבטים אינם צפויים לעבור לשמאל, אלא ממתינים לראות אילו מסגרות פוליטיות חדשות יתמודדו בבחירות. לדבריו, הם מבקשים לשמור על תפיסת עולמם הימנית, אך גם מחפשים התחדשות, במיוחד על רקע סוגיית גיוס החרדים.

בסיום הריאיון התייחס לקרע בין הציונות הדתית לציבור החרדי בעקבות סוגיית הגיוס ואמר כי מדובר בעימות שהיה בלתי נמנע. לדבריו, המלחמה סיימה את "הפסקת האש" בין הצדדים, והוא העריך כי המחלוקת תוכרע בשנים הקרובות וכי הוא מתקשה להאמין שהמבנה הפוליטי המוכר של גוש הימין ימשיך להתקיים כפי שהיה עד כה.