סרטון החטיפה של בני הזוג רימון קירשט ויגב בוכשטב ללא קרדיט

לראשונה מאז מתקפת ה-7 באוקטובר פורסם היום (שני) תיעוד חטיפתם של בני הזוג רימון קירשט ויגב בוכשטב מביתם בקיבוץ נירים לרצועת עזה.

בסרטון נראים השניים מובלים בכוח בידי מחבלי חמאס, כשהם מסרבים להרפות זה מידיו של זה גם במהלך החטיפה.

רימון שוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023, לאחר 53 ימים בשבי. יגב נותר בידי חמאס, ובהמשך נרצח בחאן יונס. גופתו חולצה בידי כוחות צה"ל באוגוסט 2024.

במקביל לפרסום הסרטון העניקה רימון ריאיון ראשון ומקיף, שבו חשפה לראשונה את קורותיה בשבי. היא תיארה כיצד התעקשה שלא להיפרד מיגב, גם כשניסו המחבלים להפריד ביניהם, כיצד ניסתה לאסוף מידע על שוביה מתוך מחשבה שאם תשרוד תוכל לסייע לישראל, ואת ההתמודדות עם האלימות, הרעב ותנאי השבי הקשים.

רימון סיפרה בראיון ל'וואלה' כי במהלך השבי ניסתה להגן על יגב גם במחיר פגיעה בעצמה. לדבריה, באחד המקרים, כאשר אחד המחבלים התקרב אליו, היא דקרה אותו בכף ידו באמצעות מזלג שהחביאה. "דקרתי אותו בכף היד, נעצתי את המזלג", סיפרה. בעקבות זאת, לדבריה, הוכתה בידי המחבלים, אך המשיכה לעמוד בינם לבין יגב בניסיון למנוע את הפגיעה בו.