המחלקה לזהות יהודית ציונית בהסתדרות הציונית העולמית, בשיתוף משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ומנהלת עמי, קיימה את הכנס "על מדינה ויהודים - כיצד נרצה לעצב את מערכת היחסים בין יהודי ישראל לאלה שמחוצה לה".

שר העלייה והקליטה אופיר סופר אמר לערוץ 7 כי מדובר בנושא שצריך לעמוד בראש סדר היום הלאומי. "בסוף מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי כולו", אמר, והדגיש את חשיבות הקשר עם הקהילות היהודיות ואת חיזוק הזהות היהודית לצד עידוד העלייה.

שר התפוצות עמיחי שיקלי קרא להחזיר את רעיון העלייה למרכז השיח הציבורי וטען כי חינוך יהודי הוא המפתח לעתיד העם היהודי. לדבריו, "אנחנו רוצים את היהודים כאן בארץ ישראל", והוסיף כי "אין תעודת ביטוח יותר חזקה לכך שילדיך ונכדיך יגדלו כיהודים מאשר לגדל אותם כאן, בארץ ישראל, במדינת ישראל".

ראש המחלקה לזהות יהודית ציונית בהסתדרות הציונית העולמית רועי אבקסיס סיפר כי הרעיון לקיימו נולד בעקבות ויכוח ציבורי סביב היחס ליהדות התפוצות. לדבריו, המטרה הייתה לבחון האם מערכת היחסים עם מיליוני היהודים החיים מחוץ לישראל מבוססת רק על שאלת העלייה, או שמא קיימת גם אחריות עמוקה יותר של ערבות הדדית וזהות משותפת.

ח"כ משה טור פז מיש עתיד אמר כי ההשקעה בקשר עם יהדות התפוצות היא השקעה שמיטיבה הן עם יהודי העולם והן עם מדינת ישראל. הוא הזכיר את אלפי החיילים שעלו מחו"ל ומשרתים כיום בצה"ל ואמר כי הם "האחים והאחיות שלנו לנשק", והוסיף כי חיזוק הקשר עם הקהילות היהודיות הוא אינטרס משותף.

יו"ר המזרחי העולמי, הרב דורון פרץ, קרא לשנות את סגנון השיח הציבורי בישראל לאחר אירועי 7 באוקטובר. "כולנו מבינים שאנחנו אחים", אמר, והוסיף כי גם כאשר יש מחלוקות קשות, "משפחה היא משפחה", ולכן יש לקיים דיון מכבד ולהימנע מדה־לגיטימציה של בעלי דעות שונות, משום ש"בסוף אנחנו באותה סירה".

מנכ"ל ה־OU, הרב אבי ברמן, תיאר תופעה של התחזקות הזהות היהודית בקרב יהודי צפון אמריקה מאז 7 באוקטובר. לדבריו, יותר ויותר יהודים מבקשים להתחבר לעם ישראל ואף שוקלים עלייה, אך הצלחת המהלך תלויה גם בקליטה החמה בישראל. הוא קרא לציבור ללוות את העולים החדשים גם במחוות הקטנות של חיי היומיום, ואמר כי חיבוק אמיתי של הקהילה יכול להיות ההבדל בין עלייה זמנית לבין בניית חיים בארץ.