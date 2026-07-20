נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של מפלגת נעם, הרב צבי ישראל טאו, כינס עשרות רבני ערים ויישובים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות לכנס חירום לקראת מערכת הבחירות הקרובה. במהלך הכינוס הוצגה לרבנים היערכות המפלגה לבחירות לצד סקירה על יעדי הקמפיין.

את הכינוס פתח הרב דוד גיאמי, ראש תנועת התשובה "השיבנו", שאמר, "אני רק באתי להשמיע לכם קולות מהשטח, עם ישראל צמא לנעם גדולה ומשפיעה".

בהמשך בירך הרב טאו את יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, ואמר: "אבי מעוז משפיע על הלבבות והנשמות, ונראה בעזרת ה' ברכה מנעם לישראל".

הרב הוסיף כי "לא במקרה מתגלים באבי כוחות שלא הכרנו, והוא יגדיל את הפעילות. הרבה אנשים, מתוך זיק פנימי, מרגישים רצון להשתתף ולפעול. ה' יראה לנו ברכות, ישועות ונפלאות בקרוב. חזק ואמץ".

מעוז אמר כי "בבחירות האלו נעם מתחדשת. כולם התעסקו בנושאים אחרים, אבל הזניחו את החינוך, בזמן שמחדירים אליו רוחות זרות. אני מקבל פניות רבות מהציבור הממלכתי שמבקש שנציל את מערכת החינוך. יש כאן מאבק על טהרת הקודש ועל תלמודי התורה הלאומיים, שהם המקופחים ביותר".

ראש ישיבת הר המור, הרב עמיאל שטרנברג, יצא בקריאה לאחדות: "בימי בין המצרים אנו נזכרים ב'לך כנוס את כל היהודים'. האומה דוויה וכואבת מהמחלוקות, וצריך להתכנס לתחתית ההר, 'ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד'. נחזור למגמת חיינו, לתורה ולגאולה, נחזק את המחוזקים ונשלול את החולשות והרפיונות".

הרב עודד וולנסקי, מזקני רבני הציונות הדתית, חיזק את המשתתפים ונתן את ברכת הדרך לקמפיין חדש. כמו כן נשאו דברים, הרב יגאל קמינצקי רבה של גוש קטיף, הרב יוסף זיני מרבני העיר אשדוד ורבנים נוספים.