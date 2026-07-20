ליאו מסי פרסם התייחסות ראשונה מאז ההפסד בגמר המונדיאל, אך לא הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות התייחס לאכזבה מההפסד, לצד הגאווה על הישגי הנבחרת.

"הכאב גדול מאוד וייקח זמן עד שהפצע הזה ייסגר", כתב מסי. לצד זאת הוסיף כי הוא לוקח עמו את "כל הדברים הטובים", ובהם "את המשחקים שבהם הפכנו את התוצאה ונתנו את הכל, ושיישארו לנצח בזיכרון, את התמיכה של מדינה שלמה שיחד עם העבודה והמאמץ של הקבוצה הזו הביאה אותנו להיות, פעם נוספת, בין הטובים בעולם".

לדבריו, "היום קשה להעריך את מה שעשינו, אבל הקבוצה הזו הגיעה לשני גמרים רצופים של גביע העולם".

הוא הודה לאוהדים על הברכות והמסרים שקיבל, וכתב כי "פעם נוספת הצלחנו להתאחד כמדינה ולהיות כולנו יחד, חולקים את הגאווה העצומה להיות ארגנטינאים".

את דבריו חתם מסי בברכה לנבחרת הזוכה: "אני רוצה גם לברך את ספרד על הזכייה באליפות". למרות ההערכות סביב עתידו, בפוסט לא התייחס לאפשרות של פרישה מנבחרת ארגנטינה.