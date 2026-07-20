במהלך אירוע השקת הקמפיין הרשמי של הדמוקרטים והצגת רשימת המועמדים, הציב היו"ר יאיר גולן קו תקיף וחד משמעי בנושאי דת ומדינה.

במרכז המצע שהציג עומדת חובת גיוס גורפת, לצד רפורמות עומק בחינוך ובסטטוס-קוו.

"רק דמוקרטים חזקים יעבירו חוק גיוס אמיתי, שהוא חובה לכולם - ללא קומבינות, ללא ישראבלוף וללא פשרות. כולם משרתים", הצהיר גולן.

בנוסף, קרא לאיחוד מערכות החינוך תחת קורת גג אחת: "נגמרו הימים שבהם המדינה מממנת פילוג מסיבות קואליציוניות. ישראל חייבת מערכת חינוך ממלכתית אחת, עם חובת לימודי ליבה לכל ילד וילדה".

לצד אלה, התחייבה המפלגה לקדם תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים.

אלא שבמקביל להצגת המצע, נחשפה בערוץ 14 הקלטה מכנס פעילים שקיים גולן בקריית אונו שעות ספורות קודם לכן.

בהקלטה נשמע גולן כשהוא משתמש במילים קשות ביותר כלפי הציבור החרדי וקצב גידולו:

"היום הם 13.5% מהאוכלוסייה - ציבור שהולך וגדל במהירות, חי כטפיל על שאר האוכלוסייה, זה לא יכול לעבוד", אמר גולן בפני הפעילים.

בדבריו הוסיף מימד כלכלי וחברתי: "אתם כבדים מדי, אנחנו לא יכולים לשאת אתכם על גבנו. אנחנו לא יכולים לעבוד עבורכם ולשלם מיסים עבורכם".

בהמשך בדבריו בהקלטה, ערך גולן השוואה בין המדיניות הנדרשת מול הציבור החרדי לזו של הזירה הפלסטינית: "ביחס לחרדים, כמו שאמרתי ביחס לפלשתינים - היפרדות או סיפוח; ביחס לחרדים - התבדלות או השתלבות".