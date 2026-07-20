יו"ר 'עוצמה יהודית' והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר היום (שני) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו הודיע כי הדחת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תהיה תנאי סף לכניסת מפלגתו לממשלה הבאה.

בפתח מכתבו הזכיר בן גביר כי כבר בתחילת כהונת הממשלה הנוכחית ביקש לפעול להדחת היועצת המשפטית. לדבריו, בהרב-מיארה פועלת "בלעומתיות נגד הממשלה הנבחרת ובחוסר מקצועיות משווע", וציין כי אז השיב לו נתניהו כי "אני שר צעיר" וכי "לא כך עובדים הדברים".

המכתב המלא לנתניהו

לטענת בן גביר, מאז אותה שיחה המשיכה היועמ"שית, לדבריו, לפעול לסיכול מדיניות הממשלה, למנוע מינויים שביקשה לקדם ואף לתמוך במהלך שנועד, לטענתו, להביא להדחתו מתפקיד השר לביטחון לאומי באמצעות עתירה לבג"ץ.

בסיום המכתב כתב בן גביר כי מפלגתו תדרוש להדיח את בהרב-מיארה מיד עם כינון הממשלה הבאה ולמנות תחתיה "יועמ"ש שאינו מורד בדרג הנבחר, ופועל כדי לסייע לממשלה להגשים את מדיניותה - ולא לסכל אותה ואת חבריה".

עוד הודיע כי עוצמה יהודית תדרוש הקמת ועדת בדיקה בעלת סמכויות במישור הפלילי לבחינת פעולותיה של היועצת המשפטית ואנשיה, והבהיר כי ללא קיום דרישות אלה, "לא נוכל להיכנס לממשלה".