סקר חדשות 12 שפורסם הערב (שני) מעלה כי אילו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט הייתה המפלגה הגדולה בכנסת עם 24 מנדטים. הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצב במקום השני עם 23 מנדטים.

בהמשך הרשימה נמצאת מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט עם 15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 11, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים.

ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, חד"ש-תע"ל ורע"ם זוכות ל-5 מנדטים כל אחת, והציונות הדתית מקבלת 4 מנדטים.

לפי הסקר, חלוקת הגושים אינה משתנה לעומת הסקר הקודם. מפלגות האופוזיציה הציוניות זוכות ל-59 מנדטים, מפלגות הקואליציה ל-51, והמפלגות הערביות ל-10 מנדטים, כך שללא תמיכתן אין לאף אחד מהגושים רוב של 61 חברי כנסת.

עוד עולה מהסקר כי רוב מצביעי האופוזיציה מעדיפים להקים ממשלה בתמיכת מפלגה ערבית אם גוש מתנגדי נתניהו לא ישיג רוב בכוחות עצמו. מנגד, בקרב מצביעי הקואליציה קיימת תמיכה בהמשך השותפות עם המפלגות החרדיות גם בממשלה הבאה.

בתרחיש שנבדק בסקר, שבו בני גנץ ודדי שמחי מתאחדים, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מקימים רשימה משותפת, ועופר וינטר מקים מפלגה חדשה, אף אחת משלוש הרשימות אינה עוברת את אחוז החסימה.

לפי הסקר, מפלגתו של וינטר זוכה ל-2.6%, רשימת ארדן-אדלשטיין ל-1.6%, וגם רשימת גנץ-שמחי מקבלת 1.6% בלבד.