אמטאנס שחאדה, חוקר ערבי-ישראלי לעניינים פוליטיים, מעריך שהמפלגות הערביות יזכו ב-13 או 14 מנדטים בבחירות, לאור העובדה שהבוחרים הערבים מהווים כ-20% מבעלי זכות ההצבעה.

תרחיש זה, אמר שחאדה בראיון לאתר "אל-ג'רמק", ימנע - על פי הנתונים הנוכחיים - מכל אחד משני המחנות הפוליטיים בישראל, בין אם מחנה נתניהו ובין אם מחנה האופוזיציה, להשיג רוב של 61 מנדטים הנדרש להרכבת ממשלה.

הוא ציין כי הכוח הפוליטי הערבי בכנסת יקשה מאוד על הרכבת ממשלה יציבה, שכן כל מחנה ייאלץ לחפש תמיכה של מפלגה ערבית מחוץ לקואליציה, או להתמודד עם המשך הקיפאון הפוליטי.

עוד העריך שחאדה כי הנסיבות הנוכחיות ברצועת עזה, באיו"ש ותחושת האפליה וההדרה נגד ערביי ישראל עשויות להוביל לעלייה בשיעור ההצבעה של ערביי ישראל, שכן ההשתתפות בבחירות לכנסת הפכה לאחד האמצעים הפוליטיים הבודדים שנותרו בפני הציבור הערבי.

לדבריו, החברה הערבית רואה בהפלת ממשלת הימין הנוכחית יעד מרכזי, וכי הפלתה מהווה עדיפות עבור חלק נרחב מהבוחרים הערבים, שמודעים לכך שיש ביכולתם להשפיע על תוצאות הבחירות.