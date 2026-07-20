קלמן ליבסקינד על דברי הרב לנדו כאן רשת ב'

איש התקשורת קלמן ליבסקינד מתח היום (שני) ביקורת חריפה על מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, בעקבות דבריו שבהם כינה חובשי כיפות סרוגות "רשעים".

בשידור בכאן רשת ב' אמר כי הוא רוחש לרב "בוז גדול", ושיתף בחוויה אישית מתקופת המלחמה.

ליבסקינד סיפר כי בתחילת המלחמה בנו ושני חתניו שירתו בחזית, בעוד בנותיו ונכדיו עברו להתגורר בביתו. "לילה אחד בשלוש בלילה התעוררתי מדפיקות בדלת. הייתי בהיסטריה של העולם. ישבתי במיטה אחוז פחד, מזיע כמו שאתה לא יכול לדמיין לעצמך", סיפר.

בהמשך תיאר כי לאחר דקות ארוכות הבין שאיש כלל לא דפק בדלת. "מחכה דקה, שתיים ואחרי עשר דקות אני קולט שאף אחד לא דפק בדלת. זה היה סיוט, התעוררתי מחלום", שיתף.

בהמשך דבריו תקף את דברי הרב לנדו ואמר: "כשלי זה קרה, הרב לנדו ישן כמו תינוק של בית רבן. הסיפור הזה בכלל לא נוגע לו".

עוד הוסיף כי העובדה שבני משפחתו של הרב אינם משרתים בצבא אינה מטרידה אותו, אך מתח ביקורת על התבטאותו כלפי המשרתים. "כשהוא מדבר עלינו כרשעים, עליי, אין לו דרך ארץ. לרב לנדו אין דרך ארץ. זה מה שאין לו".