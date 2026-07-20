שי גרוס, שהיה בן שש בעת שנחטף לאנטבה, חשף בריאיון ל"הידברות" סיפור שלדבריו שמע ממיה מורנו, אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו. לדבריו, השיחה התקיימה במהלך יום עיון לזכרו של מורנו, שבו השתתף גם גלעד שליט לאחר שחרורו.

לדברי גרוס, מיה מורנו סיפרה כי בעלה היה בארץ בזמן חטיפתו של שליט, נכנס לעזה בזהות בדויה, איתר את מיקומו והציג לרמטכ"ל דאז, דן חלוץ, תוכנית לחילוצו. לדבריה, מורנו העריך את סיכויי הצלחת המבצע בכ-60 אחוזים, אך התוכנית לא אושרה.

גרוס הוסיף כי לפי דבריה של מיה מורנו, לאחר שהתוכנית נדחתה חזר עמנואל לביתו נסער ומתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט ועל הרמטכ"ל דן חלוץ.

עוד סיפר כי במהלך אותה שיחה שאל אותו גלעד שליט אם הסיפור אכן אמיתי, והוא השיב כי הוא נותן אמון בדבריה של מיה מורנו: "אמרתי לו, האישה הזאת יותר מדי מיוחדת בשביל שהיא תמציא כזה דבר".

לדברי גרוס, שליט השיב לו כי ייתכן שעדיף שהמבצע לא יצא אל הפועל, משום שאולי היה מסתיים בדומה לניסיון חילוצו של נחשון וקסמן ז"ל. עוד סיפר כי בהמשך פגש את אהוד אולמרט ושאל אותו על הדברים, אך לטענתו אולמרט חייך אליו ולא השיב.