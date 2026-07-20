האם הפגיעה במטוס הישראלי בשדה התעופה לוטון הייתה תאונה בלבד, או סימפטום למציאות עמוקה יותר? בעוד הרשויות בבריטניה ממשיכות לבדוק את נסיבות האירוע, יש מי שסבור שהסיפור האמיתי כלל אינו מתחיל על מסלול ההמראה.

מבחינת עוזי ברוך, המנכ"ל והעורך הראשי של ערוץ 7, מדובר בעוד חוליה בשרשרת של תופעות שהולכות ומתרחבות ברחובות לונדון - ושעלולות, לדבריו, להגיע גם למקומות שנחשבו עד לאחרונה לבטוחים.

בריאיון לתוכנית "עצם העניין" בהגשת אודי שכטר אמר ברוך כי מוקדם לקבוע אם מדובר בפיגוע מכוון, אך לדבריו אין להתעלם מהאווירה שנוצרה בבריטניה בתקופה האחרונה. "הדבר הזה עוד בבדיקה, וייקח זמן עד שבאמת יגיעו למסקנות", אמר, אך הוסיף כי בשנים האחרונות נרשמו בלונדון יותר ויותר אירועים אנטישמיים, ובהם גם אירועי אלימות בלב השכונה היהודית גולדרס גרין.

ברוך סיפר כי גם התחושה האישית השתנתה. לדבריו, אם בעבר הליכה ברחובות העיר עם כיפה הייתה עניין כמעט מובן מאליו, כיום רבים מעדיפים להצניע את זהותם היהודית. הוא עצמו בחר להמשיך ולהסתובב עם כיפה, אך העיד כי שמע אזהרות מחבריו מפני הסיכון הכרוך בכך.

אלא שבעיניו, הסיפור רחב הרבה יותר מביטחונם האישי של יהודים. ברוך תיאר שינוי עמוק במרחב הציבורי בלונדון, שלדבריו לא היה קיים בעבר. הוא סיפר כי במרכז העיר ניתן לראות דוכנים להפצת קוראן ולשמוע קריאות תפילה מוסלמיות במרחב הציבורי, ובמקביל, לדבריו, מתקיימות הפגנות פרו-פלסטיניות באופן גלוי ובולט. "מי שטייל ברחובות לונדון במשך עשרים השנים האחרונות יכול לראות שיש שם משהו נורא שמתרחש", אמר.

לדבריו, התוצאה כבר ניכרת בקהילה היהודית. יותר ויותר משפחות, כך סיפר, מתחילות לחשוב על עתיד ילדיהן מחוץ לבריטניה, וחלקן אף רוכשות דירות בישראל מתוך מחשבה על עלייה בעתיד. "למבוגרים עוד קצת קשה לעזוב את עיר מולדתם, אבל הדור הצעיר מתחיל לחשוב על כיוונים אחרים", ציין.

מכאן עבר לביקורת חריפה על הנהגת בריטניה. לדבריו, הרשויות והמערכת הפוליטית אינן מתמודדות בנחישות עם גילויי השנאה, ואף מאפשרות, במישרין או בעקיפין, את התרחבותם. "הם נותנים לזה לקרות", אמר, והזהיר כי ההפגנות של תומכי חמאס וחיזבאללה בלונדון עלולות, לדבריו, להפוך בעתיד לאיום גם על הציבור הבריטי עצמו.

ברוך סבור כי ההתעלמות מהתהליך עלולה לגבות מחיר כבד. "כרגע זה פוגע ביהודים, שזה פחות מפריע להם", אמר, והוסיף כי אם הרשויות לא יפעלו בזמן, הן עלולות לגלות שהקיצוניות שהתפתחה ברחובות מופנית בסופו של דבר גם כלפי החברה הבריטית עצמה.

את טענותיו המחיש באמצעות ניסיון אישי מארגון כנס נדל"ן ישראלי בלונדון. לדבריו, מארגני הכנס נדרשו להתחייב שלא יוצגו בו פרויקטים מעבר לקו הירוק, וגם לאחר מכן התעוררה סערה ציבורית בעקבות אזכור של שכונת גבעת המטוס בירושלים. לדבריו, בעקבות האירוע אף עלו דרישות לבדיקת הנושא בפרלמנט הבריטי.

לדבריו, גם הקהילה היהודית חוששת יותר מבעבר. הוא סיפר כי בתי כנסת שאירחו בעבר אירועים ישראליים נמנעו הפעם מלעשות זאת, מחשש להסתבכות מול הרשויות או לפגיעה במעמדם. "מצבנו כישראלים וכיהודים ברחבי העולם לא השתפר בשנים האחרונות", אמר.

בסיום הריאיון שב ברוך לנקודת המוצא - הפגיעה במטוס הישראלי בלוטון. לדבריו, גם אם יתברר שלא מדובר בפיגוע, אסור להתעלם מהאווירה הכוללת שנוצרה. "השנאה הזאת לישראל מחלחלת", אמר, והזהיר כי אם הרשויות לא יבלמו את התהליך כבר עכשיו, הן עלולות להתמודד בעתיד עם מציאות חמורה בהרבה.