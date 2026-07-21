טקס רשמי שנערך היום (שני) בכפר קאסם חתם את הסכם הפיוס בין משפחות אבו שעבאן מלוד ואבו גאנם מרמלה, לאחר שנים של סכסוך דמים ומאמצי תיווך ממושכים. בכך הושלם תהליך הסולחה שהחל באירוע שנערך בשבת האחרונה בהשתתפות אישי ציבור.

על פי דיווח באתר "יאפא 48", ההסכם הושג לאחר שנים של ניסיונות להביא לסיום הסכסוך בין שתי המשפחות. עוד צוין כי ההליך משקף את מעורבותם של אישי ציבור מהחברה הערבית במניעת שפיכות דמים ובעידוד פיוס בין משפחות יריבות.

השייח' ספוות פרייג', מנהיג התנועה האסלאמית - הפלג הדרומי, השתתף בטקס ונשא דברים בפני בני שתי המשפחות.

לדבריו, רבים לא האמינו שניתן יהיה להביא לסיום הסכסוך הממושך, והביע תקווה שהמהלך יסייע גם בהתמודדות עם תופעת מעשי הרצח בחברה הערבית.

במהלך הטקס הוביל פרייג' את נציגי שתי המשפחות להתחייבות משותפת להפסיק את העוינות ביניהן, באמצעות שבועה על הקוראן.