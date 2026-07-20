אלפי חסידי גור קיימו הערב (שני) עצרת מחאה מחוץ לכלא 10 בעקבות מעצר עריק מהחסידות. בשלב מאוחר יותר הגיע למקום גם האדמו"ר מגור, שהשתתף במחאה לצד אלפי חסידיו.

בתחילת האירוע נרשם דוחק כבד סמוך לכניסה לבסיס, ובמהלך ההתקהלות התפתחו עימותים בין מפגינים לשוטרים. חלק מהמפגינים גרמו נזק לגדר החיצונית של הכלא, ובמשטרה הביעו חשש מהמשך הלחץ על שערי המתחם.

על רקע הצפיפות פנה יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, למשתתפים בקריאה להתרחק מעט מהשערים.

"באתם לכאן לקיים מצווה, בואו נעשה את זה בקידוש השם. שכל אחד ייקח צעד קטן אחורה", אמר, ובהמשך הוסיף: "העסק קורס, אנשים שוכבים אחד על השני. פיקוח נפש. יהיה פה אסון".

עם הגעתו של האדמו"ר מגור נרגעו העימותים והעצרת נמשכה כסדרה. בתום ההפגנה המשיכה קבוצה מהמשתתפים לעבר ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב במטרה למחות על מעצר העריקים.

במקביל דווח הערב בכאן חדשות כי האדמו"ר מגור הודיע שבכל פעם שייעצר עריק מחסידותו, יגיע להפגין מחוץ לכלא 10 בליווי אלפי חסידים.