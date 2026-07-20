הרב חיים ירוחם סמוטריץ', שכיהן כרב היישוב בית יתיר, שיתף בשיעור בישיבת בית אל - נתניה, בסיפור מתקופת בצורת שפקדה את אזור הר חברון. לדבריו, רבני האזור קבעו חצי יום תענית עבור החקלאים, והוא התבקש לשאת דרשה לאחר תפילת מנחה.

הרב סמוטריץ' סיפר כי התקשה לקבל את הרעיון שיאמר דברי תוכחה למשתתפים: "יושבים פה אנשים, חקלאים, צדיקים שומרים על כל דונם, צדיקים מוסרי נפש... אני אעמוד בבית כנסת, ואגיד להם דברי תוכחה, אתם אשמים שאין גשם? אני לא עושה את זה", אמר.

עוד הוסיף כי לא היה מוכן להטיל את האחריות על תושבי האזור, שאותם תיאר כאנשים החיים במסירות נפש למען יישוב הארץ. "אני לא שם על הכתפיים של האנשים האלה, הצדיקים, יישובי הארץ, במסירות נפש, בכל המובנים", אמר.

לדבריו, הוא פנה להתייעץ עם הרב זלמן מלמד והציג בפניו את התלבטותו. "אתה צודק", השיב לו הרב מלמד, כך סיפר הרב סמוטריץ', ובעקבות זאת החליט לשאת דברים אחרים ולא לומר דברי תוכחה בפני המשתתפים.