החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני מחודש מרץ, שעסקה בהתמודדות עם אלימות של פורעים יהודים ביהודה ושומרון, לא פורסמה במלואה לציבור משיקולים פוליטיים, כך דווח הערב (שני) בחדשות 13.

על פי הדיווח, בכירים במערכת הביטחון, ובהם ראש השב"כ דוד זיני, ביקשו לפרסם את ההחלטה, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכמה שרים התנגדו לכך. במהלך הדיון, לפי הדיווח, כינה נתניהו את הפורעים היהודים "סרטן מתפשט".

בדיווח צוין כי הסתרת ההחלטה נעשתה משיקולים פוליטיים. על פי הדיווח, למרות דרישות מצד גורמי הביטחון לפרסם את נוסח ההחלטה, נתניהו סירב לעשות זאת.

במקביל הזכירו בחדשות 13 פרסום מסוף השבוע, שלפיו נשמעת בשב"כ ביקורת פנימית על התנהלותו של ראש השירות זיני בכל הנוגע לטיפול באלימות היהודית ביו"ש.

לפי הדיווח, גורמים בארגון טענו כי זיני אינו מאשר פעולות מודיעיניות נגד יהודים ביהודה ושומרון ואף מונע, לטענתם, פעולות שעשויות להוביל למעצרים של חשודים יהודים. עוד נטען כי זיני סבור שלא מדובר בתופעה של טרור יהודי אלא ב"קבוצה קטנה של נערים עבריינים".