הזמרת ספיר גזבר פרסמה עיבוד ווקאלי חדש לשיר "ציון" של בוצר ז"ל, ושיתפה כי יצרה אותו בימים של געגוע לירושלים.

לדבריה, את הביצוע כתבה לקראת הופעתה במופע המרכזי של כנס "בניין שלם" בירושלים, שבו הופיעה לצד הרבנית ימימה מזרחי.

לדברי גזבר, "כל צליל בו נכתב בדמעות". היא סיפרה כי לאחר ההופעה פנו אליה נשים רבות וביקשו שתעלה את הביצוע, כדי שיוכלו להמשיך להאזין לו גם בימים אלה.

עוד כתבה כי ככל שחולפים הימים היא חשה ש"צו השעה הוא החיבור לארץ שלנו". לדבריה, "אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לחבר את הלבבות שלנו לציון", והוסיפה כי זהו הגעגוע שביקשה להביא אל תוך העיבוד הקולי.

את דבריה חתמה בתקווה, "שנזכה לחבר, ולהתחבר בעצמנו".