ארבע עשרה שנים לאחר תאונת הדרכים שבה נספו רפי ויהודית אטיאס וששת ילדיהם, נחנך היום (שני) בצפת מקווה הטהרה "אור אטיאס", שהוקם לזכרם.

המקווה נבנה במבנה שעמד במשך כ-25 שנה כשלד לא גמור, והושלם בשיתוף המשרד לשירותי דת, המועצה הדתית צפת, עיריית צפת וגורמים נוספים.

את תחילת המיזם אפשרה רחל אטיאס, בתם היחידה של בני המשפחה ששרדה את התאונה, שתרמה תרומה משמעותית שאפשרה את יציאת הפרויקט לדרך.

בטקס השתתפו הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, רבי ברוך אבוחצירא, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, ראש העיר יוסי קקון, ראש המועצה הדתית הרב נהוראי לחיאני, לצד רבנים, אישי ציבור, בני משפחת אטיאס ותושבים.

במהלך הטקס הודגש כי הקמת מקום שיאפשר את קיום מצוות טהרת המשפחה היא דרך ההנצחה הראויה ביותר לזכר בני המשפחה. האירוע כלל קביעת מזוזות, גזירת סרט וסיור במקווה החדש.

במועצה הדתית ציינו כי השלמת המבנה, שעמד במשך עשרות שנים ללא שימוש, הייתה יעד מרכזי בשנים האחרונות.