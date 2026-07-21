נער כבן 17 נהרג הלילה (שלישי) בתאונת דרכים בין משאית לשני כלי רכב בכביש 6, סמוך למחלף קריית גת. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו של הנער במקום בתום פעולות החייאה.

בתאונה נפצע גבר בן 27 באורח בינוני, והוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לפצועים שהיו לכודים ברכב. הענקנו להם טיפול רפואי תוך כדי פעולות החילוץ, אך לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו של אחד מהם".

אתמול לפנות בוקר נהרג צעיר כבן 19 בתאונת דרכים במעורבות מספר כלי רכב בנתיבי איילון (כביש 20), סמוך למחלף גלילות מזרח.

בתאונה נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה, ושני גברים נוספים, בני 26 ו-28, נפצעו באורח בינוני. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב.

בתאונה קטלנית נוספת שאירעה כמה שעות קודם לכן, נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת רכב בכביש 25, סמוך לצומת הנשיא בדרום הארץ. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, ופינו פצועה נוספת שמצבה הוגדר קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע.