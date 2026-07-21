כמאתיים מחסידי גור הפגינו הלילה (שלישי) מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בתל אביב.

בחסידות תכננו תחילה לקיים מפגן כוח מורחב בהשתתפות אלפים, אך בעקבות הדוחק והמהומות שנרשמו מוקדם יותר במהלך העצרת מול כלא 10, הוחלט לבטל את האירוע.

למרות הביטול הרשמי, קומץ חסידים הגיעו באופן עצמאי למתחם ביתה של היועמ"שית.

המפגינים נשאו שלטים שעליהם נכתב "לא מפקירים אף לומד תורה" ו-"כל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא", וקראו קריאות מחאה.

במהלך המחאה נרשמו מספר עימותים פיזיים ומילוליים בין מפגינים לעוברי אורח.

האירוע מול בית היועמ"שית הגיע כאמור בעקבות הדרמה שהתרחשה מוקדם יותר, כאשר אלפי חסידי גור התכנסו בכניסה לכלא 10 במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה מהחסידות. באופן חריג, בעצרת השתתף גם האדמו"ר מגור.

במהלך ההפגנה, שתואמה מראש מול המשטרה, נוצרו עומסי עתק ודוחק מסוכן שהובילו לפריצת הגדר המקיפה את מתחם הכלא.

בעקבות כך הופסק האירוע לזמן ממושך, ויו"ר יהדות התורה, השר יצחק גולדקנופף, נאלץ לקרוא ברמקולים למשתתפים לסגת לאחור כדי למנוע אסון ולשמור על בטיחות הנוכחים.

מדובר בפעם השנייה שבה מקיימת החסידות הפגנה מול כלא 10.