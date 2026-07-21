בבתי הספר החרדיים נהוג שהתלמידים מביאים מדי יום ראשון פתח שנחתם על ידי ההורים, המאשר כי הילד נבחן בבית על חומר הלימוד בסוף השבוע.

אלא שביום ראשון האחרון, מלמד בבית הספר "צמח צדיק" של חסידות ויז'ניץ באשדוד קיבל פתק יוצא דופן במיוחד.

התלמיד מרדכי הגר, נינו של מנהיג החסידות האדמו"ר מויז'ניץ, הגיש למורה את פתק המבחן השבועי כשהוא חתום על ידי לא אחר מאשר סבו-רבא - מבכירי המנהיגים של הציבור החרדי בישראל.

הפתק צילום: באדיבות המצלם

האירוע התרחש בתום השבת האחרונה, אותה בילה האדמו"ר בקריית ויז'ניץ בבני ברק לצד אלפי חסידים.

הנין הצעיר, ששהה במקום עם משפחתו, נכנס לחדרו של האדמו"ר כדי לקבל את ברכתו.

במהלך המפגש, סיפר הילד לסבו כי סיים ללמוד כעת את מסכת "ברכות" מהתלמוד.

האדמו"ר החליט לבחון את הנין בעצמו, ולאחר שהתרשם מבקיאותו בחומר, חתם בכתב ידו על גבי הפתק המיועד למורה באשדוד - והעניק לילד מזכרת ייחודית.