איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן תת-קרקעי עמוק בתוך "הר המכוש" במהלך הסתיו האחרון. כך מעריך המודיעין הישראלי, לפי דיווח שפורסם הלילה (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל" בהסתמך על גורמים ישראלים ואמריקניים.

בדיווח נאמר כי הממצאים הועברו לארצות הברית, ולפיהם השינוי בוצע לאחר המלחמה ביוני 2025, שבמהלכה פגעו תקיפות ישראליות ואמריקניות בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן.

גורם צבאי ישראלי המעורה במאמצי התקיפה הביע דאגה מכך שהתקיפות האוויריות באותה מערכה לא כיוונו מספיק למתקנים הקשורים לנשק גרעיני, ואמר ל"ג'ורנל" כי "יש עוד עבודה לעשות", כולל ב"הר המכוש".

על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לשכנע את הנשיא דונלד טראמפ לחדש את התקיפות הנרחבות באיראן, במטרה לעכב את תוכנית הגרעין ואת מאמצי השיקום של טהרן. ארה"ב הגבירה את תקיפותיה בעשרת הימים האחרונים, וטראמפ ציין כי וושינגטון מוכנה לפגוע ב"הר המכוש" - מתקן השוכן כקילומטר וחצי מדרום לנתנז.

שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י וסבא"א לא הגיבו לבקשות הדיווח. הבית הלבן הפנה לראיונות שנתן הנשיא בשבוע שעבר בנושא.

"הר המכוש הוא מטרה אפשרית למתקפה גדולה ושמנה", אמר טראמפ לשדרן השמרן יו יואיט בשבוע שעבר. בדבריו התייחס הנשיא לראשונה באופן מפורש להר כמטרה מיועדת, לאחר שבעבר כבר הזכיר את קיומו של מיקום תת-קרקעי איראני החצוב בגרניט.