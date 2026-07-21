השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעוניין להחליף את ראש הרשות לאכיפה במקרקעין במשרדו, אבי כהן, תושב עלי, שלמעשה כבר סיים את כהונתו - בטענה כי הפחית את האכיפה בנגב ומול הפזורה הבדואית וגם בקרב יהודים, כך דווח ב"הארץ".

על פי הדיווח, לאחר שנבלם ניסיון של בן גביר להעביר את כהן מתפקידו, הוא מתכוון למנות לו ממלא מקום מחוץ למשרד בזמן שהוא משרת במילואים. נציב שירות המדינה דורון כהן אישר את המהלך, למרות עיכובים מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

לפני מספר חודשים יזם המשרד לביטחון לאומי הקמת ועדה לבחירת מחליף לראש הרשות. כהן, שיצא מילואים יממה בלבד טרם סיום תפקידו, ביקש להשהות עזיבתו מן התפקיד, והמשנה ליועמ"שית, גיל לימון - עצר את הניסיון לסיים את כהונתו.

השר בן גביר ביקש למנות במקום כהן ממלא מקום חיצוני - יוסי מימון, איש המטה לביטחון לאומי שעסק בסוגיית הבדואים.

מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה: "אבי כהן מכהן כראש הרשות לאכיפה במקרקעין כאחת עשרה שנים, וכהונתו הסתיימה לפני ארבעה חודשים. מאז, נאחז מר כהן בקרנות המזבח באמצעות תמיכת הדיפ סטייט והיועצת המשפטית לממשלה, ולא ברורה הסיבה שהוא המשיך בתפקידו אף שכהונתו הסתיימה כאמור.

לצערנו, כנקמה על הרצון לסיים את תפקידו במועד, החליט מר כהן להסיט את הקשב של הרשות לאכיפה במקרקעין מאכיפה של בניה חדשה בנגב, לאכיפה נגד ועדות מחוזיות ועגלות קפה. יום לפני סיום תפקידו, יצא כהן לשירות מילואים לתקופה של מספר חודשים בעזה, ומשכך ביקש השר למנות לו ממלא מקום מתוך שירות המדינה אך לא מהרשות, על מנת שיוכל לבצע את שירות המילואים על הצד הטוב ביותר - מינוי שאושר על ידי נציבות שירות המדינה. הניסיון של אבי כהן למנוע מינוי של ממלא מקום, תוך פגיעה אנושה בניהול הרשות בפועל על מנת לשמר את מעמדו האישי, ראוי לכל גינוי".