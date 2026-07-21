בדיקת ערוץ 7 שנערכה הבוקר (שלישי) לאחר פרסום תוצאות פריימריז 'הדמוקרטים', מעלה תוצאה מדאיגה על עתיד הממשלה הבאה ביחס להתיישבות.

על פי הבדיקה, רוב מוחלט של בכירי 'הדמוקרטים' בעשרת המקומות הראשונים של הרשימה הביע תמיכה מפורשת בתקופה האחרונה בפינוי יישובים ביו"ש, זאת לצד ביטויי תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.

יו"ר המפלגה יאיר גולן קרא לפנות חוות ולהתניע תהליך מדיני, זאת בנאום שפורסם השבוע: "נבטיח תקשורת חופשית. אצלנו לא יהיו ערוצים תעמולה שמטרתם לשרת את השלטון ולפלג את העם. נפנה לאלתר את החוות והמאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון".

בנוסף, בפודקאסט של נדב פרי אמר גולן כי מבחינתו היעד הוא פתרון של שתי מדינות לשני עמים. לדבריו, יש שלושה צעדים שניתן לקדם כבר עכשיו: עצירת מהלכי הסיפוח, מאבק בטרור הפלסטיני לצד מאבק בטרור יהודי, ופינוי כלל המאחזים.

הראשונה מבין הח"כים והשניה ברשימת הדמוקרטים היא נעמה לזימי, שקראה בכנס שהתקיים ביום שישי האחרון, לפנות יישובים ביו"ש תמורת הסדר מדיני. מיד אחריה ממוקדם ח"כ גלעד קריב - שהודיע כי יקים "מטה מאבק בהרחבת ההתנחלויות", והצהיר לפני ארבעה חודשים כי "נדרשים צעדים של פינוי המאחזים".

במקום הרביעי הוצבה אפרת רייטן, שאמרה בראיון לדמוקרט TV כי היא מתנגדת אידיאולוגית למפעל ההתנחלויות ולסיכול פתרון שתי המדינות. היא תומכת בפינוי מאחזים בלתי חוקיים, ויוצאת נגד תפיסות המקדשות סיפוח וקידום התיישבות על פני שלום.

יאיא פינק זכה במקום החמישי, זאת לאחר שבעבר גייס כספים לחווארה ורק ביום חמישי האחרון תלה צו פינוי בכניסה ליישוב החדש "עיבל" שבשומרון, בצו שתאריכו 28.10 - יום לאחר הבחירות. גבי לסקי ניצבת במקום השישי לאחר שייצגה מחבלים בבתי משפט, וטענה כי "סיפוח יחמיר את מצבם של הפלסטינים, יהפוך את האפרטהייד לרשמי ויחסל את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית".

עמרי רונן, חבר אחים לנשק, דוגל בחתירה להסדר מדיני, פתרון שתי המדינות והיפרדות מהפלסטינים כדי לשמור על צביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל. מיכל רוזין, המוצבת במקום השמיני, היא חברת פורום השלום התומך בפינוי יישובים, נפגשה בעבר עם אבו מאזן, והצהירה: "יש התחייבות שלא יוקמו מאחזים".

משה רדמן, ממובילי המחאה, קרא לפנות יישובים, והאשים: "סמוטריץ' רוצה לספח את יהודה ושומרון, זה דברים מאוד מסוכנים". בנוסף, הוא תמך בפתרון שתי המדינות: "הפלסטינים צריכים מדינה משלהם". את העשירייה סוגרת סומיה בשיר, מועמדת ערבייה מוסלמית.