מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון הפועל בניצן מקיים מידי קיץ שורה של אירועים בכדי להנכיח בשיח הישראלי את סיפור חלוצי המתיישבים בגוש, את הקהילתיות המיוחדת שהיתה בו, חיי התורה הקהילה והחקלאות שהיו לשם דבר.

אחד מאירועי השיא הוא "כנס קטיף לאחריות לאומית" שנבע מתוך התחושה כי בתהליך ששיאו היה עקירת הישובים לא הביאה התקשורת הישראלית לידי ביטוי ובאופן הגון את קולם של מי שביקשו לאתגר את ההחלטה, לערער עליה ולהרהר בה.

הכנס מבקש מידי שנה לגעת בנושאים הבוערים בחברה הישראלית, לקיים שיח בונה גם עם הדעות שונות ולהזכיר לכולנו את הכיסופים לגוש.

השנה ייתן הכנס דגש כאמור לתזוזות ולטלטלה שעברה החברה הישראלית על רקע אירועי השבעה באוקטובר, בוקר שמחת תורה. הוא ייערך בהנחיית העיתונאיות, שירית אביטן, מוריה קור ועפרה לקס.

באירוע ישאו דברים ליאור כלפה יו"ר המועצה הציבורית של מרכז מורשת גוש קטיף. שי רייכנר ראש מוא"ז נחל שורק והרב יגאל קמינצקי - רב גוש קטיף.

בנוסף יתארח לשיח של אחד על אחד שר האוצר והשר במשרד הבטחון , יו"ר הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ. כך גם יו"ר ועדת החוץ והבטחון ח"כ בועז ביסמוט. באופן לא שיגרתי יתארח גם מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס שהוביל את המאבק המשפטי בשנת 2005 נגד ההתנתקות.

במהלך הכנס ידנו המשתתפים בשלל סוגיות בהן "ציציות בלי כיפה" ויספקו הצצה למגמת ההתחזקות באמונה וההתקרבות למסורת מאז פרוץ המלחמה. בשיח הזה ישתתפו העיתונאי והפובליציסט הד"ר אבישי בן חיים והרב דוד תורג'מן- מייסד וראש הגרעין התורני בדימונה

היוצרים אלי זינגר ויואב אליצור אשר תיעדו את מי שנאבקו להשיב את ההתיישבות היהודית לצפון השומרון ישתפו את הקהל בחוויה שלהם במהלך צילומי הסרט "חומש" ובמסקנות שלקחו כצידה לדרך.

ד"ר רות קבסה, מומחית למדיניות ציבורית, ועו"ד שלמה פילבר לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ינסו יחד להעמיק ביכולת להעניק לדרג הנבחר כלים למשילות אפקטיבית מול המנגנון הבירוקרטי, כמו גם על הגבולות וההגבלות שיש לשים אם בכלל.

ניר אמיתי, בעל חווה בנגב יחד עם דובי שפלר, ראש מועצה מקומית אפרת וליאור בז, דור שלישי במטולה ישתפו יחד ולחוד במשימת ההתיישבות שלקחו על עצמם ויבקשו לסייע ולהניח שוב את ערך ההתיישבות כחלק מהמפעל הציוני בן זמננו.

פדויי השבי בר קופרשטן ושגב כלפון ישתפו בשיחה מטלטלת על ישראל שפגשו מחדש, ועל הדרך שבה השבי שינה את נקודת המבט שלהם כלפי החברה הישראלית

רגע לפני סיום אייל פינס, מנכ"ל מכון מאיר, דוד קוטן ממיזם מקו"ם והרב קובי בורנשטיין, מנהל התוכן במרכז מורשת קטיף יחשפו לקהל שורה של שיתופי פעולה חוצי דעות ומגזרים כשהמטרה היא אחת, להיטיב עם ישראל.

מיכה חדד מנהל מרכז קטיף אמר רגע לפני הכנס "אנחנו בשיאם של ימים שבהם הרוח הכתומה שוב מתנוססת ומראה שהיא כמהה לשיח הזה שיש בו חיבור לאדמה לעם ולתורה. שיש בו געגוע לגוש קטיף אבל שיש בו גם עוצמה ודרך ברורה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".