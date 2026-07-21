צה"ל ושב"כ הודיעו כי במהלך סוף השבוע תקפו במרחב העיר עזה וחיסלו את המחבל אדהם אבראהים שעבאן נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בארגון הטרור חמאס.

לפי ההודעה, נסמאן פיקד והכווין את הפשיטה לשטח מדינת ישראל מחטיבת העיר עזה במהלך טבח 7 באוקטובר.

בצה"ל ציינו כי בשנים האחרונות שימש נסמאן כמפקד גדוד נוח'בה. עוד נמסר כי במהלך המלחמה לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס, בהם רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן.

עוד נמסר כי נסמאן מילא שורת תפקידים בארגון, ובהם קצין המודיעין של חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד שאטי. במסגרת תפקידיו, לפי ההודעה, היה אחראי והוציא לפועל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, בתקופה האחרונה ניסה נסמאן להכשיר ולאמן את מחבלי חטיבת העיר עזה וקידם ייצור וחלוקה של אמצעי לחימה לגדודי החטיבה. עוד נמסר כי פעילות זו נועדה לשקם את ארגון הטרור חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש.

שורדת השבי אמילי דמארי הגיבה לחיסול: "הכינוי של המפלצת הזו היה שיח' איברהים, וכשהחזיק בי וברומי בשבי שמעתי אותו מדבר בטלפון עם סינוואר חבר שלו עז א דין אל חדאד ועוד ועוד. הוא היה אחד מהדמויות המאוד מעניינות ורציניות שנתקלנו בהם בתקופת השבי, המון המון מחבלים רעים שנתקלנו בהם שאפו להיות הוא. כולם רעים חלקם בדרג גבוה חלקם בדרג נמוך".

היא הוסיפה: "עכשיו הם לא מדברים עלינו ביחד בטלפון הם נשרפים ביחד באש הגיהינום. שיח' איברהים עז א דין סינוואר ועוד שטנים כמוהם שבעזרת השם כל הזמן יצטרפו אליהם עוד ישתבח שמו לעד עם ישראל חי".