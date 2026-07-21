ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ ובטחון לשעבר, השתתף אמש במיזם 'בגוש ראשון' שבהובלת מרכז מורשת גוש קטיף ובו אירחו בעשרות סלונים ברחבי הארץ מי שנעקרו מביתם במסגרת תוכנית ההתנתקות.

אדלשטיין נענה כאמור לבקשת המרכז והגיע למפגש שנערך בישוב בני דרום. בשיחה פתוחה ומרגשת שיתף: "אני גאה על כך שהייתי מראשוני המורדים נגד גירוש גוש קטיף; ההיסטוריה שפטה מי צדק".

לדבריו, "המאבק באותם ימים היה מאבק אמיתי וכואב מתוך אמונה בשלמות הארץ ובדרך הנכונה להבטיח את בטחון ישראל. אנשי הקונספציה ניסו להטיף לנו שמסירת שטחים תביא שלום. אך לצערי הרב, האיוולת הנוראית של הגירוש מגוש קטיף התפוצצה בפרצוף של כולנו בשבעה באוקטובר. לאורך שנים ארוכות, צמחה מדינת טרור מתחת לאף של כולנו באין מפריע".

"אני גאה על כך שעמדתי תמיד לימין ארץ ישראל והייתי מראשוני המורדים נגד הגירוש. ההיסטוריה כבר שפטה מי צדק. כמו אז גם היום, אני לא חושש לשלם מחירים עבור הערכים שלי. בכלא הסובייטי ובמחנה הכפייה כאשר ניסו לשבור את רוחי, למדתי שעל ערכים, צריך לפעמים לשלם. מעולם לא נכנעתי".

במסגרת השיח ובמענה לשאלות אמר אדלשטיין: "כי הוא שמח, שכיו"ר ועדת חוץ וביטחון וכיו"ר שדולת ארץ ישראל זכיתי בקדנציה הנוכחית, להוביל את הצעד ההיסטורי לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, ובכך להחזיר מעט מן הצדק ההיסטורי המתבקש. שלמות ארץ ישראל היא הדרך הנכונה והיחידה להבטיח את נצח ישראל וכי השבעה באוקטובר הבא לא יתפרץ עלינו ממקומות נוספים".

מיכה חדד מנהל מרכז קטיף מסר: "יולי הוא ידיד אמת של הגוש, ידיד אמת של החלוציות וידיד אמת של מרכז מורשת קטיף. הקול שהוא משמיע יוצא מן הלב ונכנס אל הלב".