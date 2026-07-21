שיחת האיומים דוברות המשטרה

המשטרה הודיעה כי כתב אישום הוגש נגד תושב טובא-זנגרייה בן 42 בגין עבירות של איומים ודרישת נכס באיומים, לאחר שלפי החשד איים על איש עסקים שפתח עסק באזור רמת הגולן.

לצד כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בקריית שמונה באמצעות שלוחת תביעות קריית שמונה צפון, הוגשה בקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

על פי הודעת המשטרה, בתחילת חודש יולי התקבלה תלונה מאיש העסקים, ובעקבותיה נפתחה חקירה. מהחקירה עלה כי במהלך חודש יוני קיבל המתלונן שיחות טלפון שבהן נדרש לעזוב את העסק בטענה שהנאשם מבקש להיכנס במקומו.

לפי המשטרה, באחת השיחות אמר הנאשם, "אני נכנס שם, אתה אל תתקרב, אני שמתי הצעה רוצה להיכנס לעסק". כאשר המתלונן השיב כי הוא נמצא בפגישה, נטען כי הנאשם צעק עליו, "אתה לא תיכנס לעבודה ההיא, אתה לא תיכנס שותף. אני רוצה להיכנס איתם, העבודה הזאת היא שלי".

עוד נמסר כי כעבור מספר ימים הגיע הנאשם לבית העסק, הזדהה בפני המתלונן ואמר, "אני זה שדיברתי איתך בטלפון. אתה לא תישאר פה". במשטרה ציינו כי פעילות חקירתית מהירה הובילה לאיתורו ולמעצרו, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט.

לדברי המשטרה, במהלך החקירה נאספו ראיות נגד החשוד בגין העבירות המיוחסות לו. במשטרה הדגישו כי הם ממשיכים לפעול בנחישות נגד עבירות סחיטה באיומים, אלימות ושימוש באמצעי לחימה, במטרה להגן על הציבור ולהביא את העבריינים לדין.