דרמה משפטית ופוליטית בסוגיית הכשרות בישראל: בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הורה על מחיקת עתירתה של חברת "צהר פיקוח מזון בע"מ" נגד הרבנות הראשית ומועצת הרבנות הראשית.

ההחלטה התקבלה לאחר שמהלך העניינים הגיע לפתרון מעשי, לצד מתיחות פנימית חריפה בתוך מוסד הרבנות.

העתירה הוגשה על ידי ארגון צהר, באמצעות עורכי הדין אסף בנמלך ואורית לביא נשיאל, לאחר שפניותיה לקבלת רישיון כגוף נותן הכשר ע"פ רפורמת מתן כהנא לא התקבלו. זאת, חרף פסק דין קודם מנובמבר 2025 שבו הורה בג"ץ לרבנות לקבל החלטה עניינית האם צהר זכאית לרישיון בהתאם לאמות המידה בחוק.

בתחילת יולי 2026 הגישה צהר הודעה לבג"ץ לפיה קיבלה רישיון רשמי כגוף נותן הכשר, החתום בידי מנכ"ל הרבנות הראשית. בשל כך, העתירה מיצתה את עצמה.

עם זאת, בתגובת הרבנות הראשית לבית המשפט עלו מורכבויות רבות, היועץ המשפטי של הרבנות הראשית הודיע למנכ"ל כי הרישיון ניתן שלא כדין, תוך שנפלו פגמים מהותיים בהליך המנהלי שקדם להנפקתו וכי יש לנקוט בפעולות לפי החוק לביטול הרישיון או להתלייתו.

מנגד, מערך הפיקוח על גופי הכשרות לא הוקם ואף החוק ששונה בשבוע שעבר לא מאפשר לתת רישיון לגופים פרטיים.

הרכב השופטים - עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ קבע כי מאחר שהרישיון המבוקש הוענק בפועל, הסעד המבוקש אינו אקטואלי עוד והעתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה.

השופטת כנפי-שטייניץ הבהירה כי ככל שלרבנות יש טענות פנימיות בנוגע לפעולותיו של המנכ"ל ולגבי תקינות הרישיון שניתן, פתוחה בפניה הדרך לנקוט בהליכים המתאימים אך בג"ץ במסגרת עתירה זו אינו האכסניה לבירור טענות אלו.

העתירה נמחקה, הדיון שהיה קבוע לחודש נובמבר בוטל, ולנוכח התנהלותה של הרבנות חייב בית המשפט את הרבנות הראשית לשלם לצהר הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.