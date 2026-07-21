ראש ישיבת הר הבית, הרב אלישע וולפסון ישיבת הר הבית

הר בית ה' - הר המוריה, המקום הקדוש ביותר לעם ישראל, שב והופך לנגד עינינו למקום של תורה, תפילה, שמחה וקדושה.

לאחר דורות שבהם עמד שומם מנוכחות יהודית משמעותית, אנו זוכים לראות כיצד יותר ויותר יהודים שבים אליו באהבה וביראה, מתפללים, לומדים תורה ומבטאים בפועל את הכיסופים לבית המקדש.

ישיבת הר הבית עומדת בחזית המהלך הזה. בכל יום שבו הר הבית פתוח ליהודים, רבני הישיבה ותלמידיה עולים להר, מקיימים בו סדרי לימוד ותפילות, מקבלים את פני העולים במאור פנים ומלווים אלפי יהודים המבקשים להתחבר למקום המקדש.

מתוך ההתמדה הזו, יום אחר יום, הולך ומתחולל שינוי היסטורי: מספר היהודים העולים להר הבית שובר שיאים, התפילה וההשתחוויה בהר חוזרות להיות חלק מהמציאות - והר הבית שב ותופס את מקומו הראוי בלב האומה.

תרמו לישיבה, קחו חלק ועזרו לנו להמשיך ולהוביל את המהפך האדיר בהר הבית>>>

הרב שמואל אליהו צילום: ישיבת הר הבית

כל ההתקדמות האדירה הזו אינה מתרחשת מעצמה. היא נבנית מתוך מסירות, התמדה ועשייה יומיומית של רבני הישיבה, תלמידיה ושותפיה הרבים.

בזכותם הופך הר הבית שוב למקום חי של תורה, תפילה ונוכחות יהודית, ומתגשם לעינינו הפסוק: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

כעת אנו מזמינים גם אתכם להיות שותפים. יחד נמשיך להעמיק את לימוד התורה בהר הבית, לחזק את העלייה היהודית למקום הקדוש ביותר לעם ישראל ולהמשיך את המהלך הגדול של השבת הר הבית למרכז חייו של עם ישראל. יחד נמשיך לדרוש את המקדש - לא רק בתפילה, אלא גם במעשה.

יחד נמשיך להפוך את הר הבית למקום חי של תורה, תפילה וקדושה - היו שותפים כבר היום. לתרומות לחצו כאן>>>