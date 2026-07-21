תעלומה היסטורית בת מאות שנים הגיעה לפתרונה: כתב יד עתיק שנחשף בספריית אוניברסיטת אוקספורד באנגליה, לצד ממצאים ארכיוניים ומפות תקופתיות שהתגלו לאחרונה בצרפת, מאשרים לראשונה באופן חד-משמעי את מקום קבורתו של גדול פרשני המקרא והתלמוד, רבי שלמה יצחקי (רש"י).

רש"י, מגדולי ההוגים בתולדות העם היהודי, נולד בשנת 1040 בעיר טרואה שבחבל שמפאן בצרפת. לאחר תקופת לימודים במרכזי התורה בגרמניה, חזר לעיר הולדתו, בה הקים ישיבה וחיבר את פירושיו המכוננים עד לפטירתו בשנת 1105 (ד' תתס"ה).

עם גירוש יהודי צרפת בשלהי תוקפת בינימי הביניים, נהרס בית העלמין היהודי בטרואה ומצבותיו נעקרו. בהעדר יישוב יהודי רציף במקום לאורך מאות שנים, הלכה ונשכחה נקודת הקבורה המדוייקת.

ברבות השנים נפוצו שמועות והשערות שונות לפיהן נטמן בפראג או בוורמס - שמועות שנדחו על ידי היסטוריונים וחוקרים בהעדר ביסוס עובדתי, אך הותירו את סוגיית מקום קבורתו פתוחה בספרות המחקר.

התפתחות הדרמטית התרחשה במהלך עבודת מחקר שבוצעה לקראת סיור לימודי של חוקרים ותלמידים בלונדון. במסגרת בדיקת כתבי יד בספריית אוקספורד, אותרה גרסה שלמה ונדירה של החיבור ההיסטורי "סדר היחס" - כרוניקה שנכתבה בצרפת דורות ספורים לאחר מות רש"י.

אף שקטעים מהחיבור היו מוכרים לחוקרים בעבר, השורה המכרעת פוספסה עד כה בשל הכתב הקשה לפענוח. בקטע העוסק במותו של הפרשן נכתב מפורשות: "בשנת תתס"ה כבה נר ישראל... וישכב עם אבותיו בטרויש".

אזכור מפורש זה מעניק תוקף היסטורי נדיר לטענתו של נכדו של רש"י, רבנו תם, שכינה בספריו את טרואה "עיר קברות אבותיי", ומאשר כי רש"י נטמן בבית העלמין המקומי לצד בני משפחתו.

בעקבות הגילוי באוקספורד, נוצר קשר עם חוקרים והיסטוריונים מטעם הממשל הצרפתי העוסקים בתולדות העיר טרואה.

באופן מקביל, חשפו החוקרים הצרפתים מקורות היסטוריים בלתי-תלויים מכתבי יד נוצריים בני התקופה, המאשרים אף הם את דבר קבורתו של רש"י במקום.

בנוסף, אותרו בארכיונים מפות אורבניות מדויקות של העיר מימי הביניים, המשרטטות את גבולותיו המדויקים של בית העלמין היהודי העתיק. הממצאים המלאים צפויים להתפרסם בדו"ח מחקרי מקיף בסוף הקיץ.

בימים אלו נערכים מגעים בין נציגי הקהילה היהודית באירופה, גורמי שימור וארגון "אהלי צדיקים" לבין עורכי דין והרשויות המקומיות בצרפת, במטרה לסמן את השטח, להסדיר את מעמדו המשפטי ולהקים גלעד לזכרו של הפרשן הנודע במיקום המדויק שנחשף.