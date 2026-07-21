פרסום ראשון: סערת מעצרו של פעיל הגבעות טל ינון דרדיק, השובת רעב לאחר שהוצא נגדו צו תיחום מגורים מנהלי, מגיעה ללשכת שר הביטחון.

לערוץ 7 נודע כי שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אמש דיון בנושא ריבוי הצעדים המנהליים שננקטו לאחרונה נגד מתיישבים ביהודה ושומרון, בעקבות פניות רבות שהגיעו אליו.

במהלך הדיון אמר כ"ץ כי כאשר ביטל את צווי המעצר המנהליים נגד אנשי ההתיישבות, מטרתו הייתה להעביר את הטיפול בחשדות לביצוע עבירות למסלול של חקירה והליך פלילי רגיל, וכן להסיר את הכתם מעל ציבור שלם. "זאת המדיניות הנכונה ואני עומד עליה באופן ברור גם כיום", אמר.

כ"ץ הוסיף בדיון הסגור כי "לא הייתה כוונה להחליף את הצעד הזה בשימוש גורף בסמכויות מנהליות אחרות של אלוף הפיקוד ללא משפט והליך מוסדר, להוציא מקרים בודדים וחריגים. לאחרונה נראה שהאיזון הופר".

בהמשך התייחס כ"ץ למעצרו של דרדיק ואמר כי המקרה "חורג מגדר הסביר ויש להסדיר זאת באופן מתאים על ידי התאמת הצו עצמו". עוד הדגיש כי אם דרדיק עבר עבירות, יש לנקוט נגדו הליכים פליליים בהתאם לנוהל המקובל לגבי כל אזרח בישראל.

מקורבי שר הביטחון מסרו לערוץ 7 כי בכוונתו של כ"ץ לקיים בקרוב דיון מקיף לבחינת המתרחש בתחום פיקוד המרכז, במטרה לקבוע מדיניות ברורה בנושא.

לדבריהם, המדיניות שיגבש תבקש מצד אחד לאפשר טיפול באלימות ובנטילת החוק לידיים באמצעות משטרת ישראל ומערכת בתי המשפט, ומנגד למנוע פגיעה לא מידתית במתיישבים ובחשודים תוך שלילת זכויותיהם הבסיסיות והכתמת ציבור שלם.

יצויין כי לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.