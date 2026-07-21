במשרד האוצר טוענים כי ההסתדרות חסמה הבוקר (שלישי) את הכניסות למשרדי ממשלה מרכזיים בירושלים, בהם מטה משרד הבריאות, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי. לפי הודעת המשרד, את המהלך הוביל יו"ר מרחב ירושלים בהסתדרות, דני בונפיל.

לטענת משרד האוצר, החסימה בוצעה באמצעות כלי רכב נעולים שהוצבו בכניסות לחניונים ועל דרכי הגישה למשרדים. לדבריהם, המהלך שיבש את התנועה ומנע מאלפי עובדים להגיע למקום עבודתם.

עוד נמסר כי יו"ר המרחב וראשי הוועדים שפעלו, לטענת האוצר, בהוראתו, פגעו בחופש התנועה של עובדים ובזכותם להגיע למקום עבודתם ולקבל שכר.

במשרד האוצר הוסיפו כי "התנהלות מסוג זה אינה התנהלות מקובלת ביחסי עבודה, ויש מקום לבחון האם הפעולה גובלת בפלילים".

לפי הודעת משרד האוצר, כוחות משטרה שהוזעקו למקום התערבו להשבת הסדר.