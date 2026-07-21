סרטון שפרסם העיתונאי ינון מגל מתעד עימות מתוח בין חרדים לחילונים בבניין מגורים בגני תקווה.

בתיעוד נראה אחד הדיירים דורש משני צעירים חרדים, שהגיעו למקום במטרה לאסוף תרומות, לעזוב את השטח באופן מיידי - תוך שהוא מטיח בהם אמירות קשות על רקע המתיחות הציבורית סביב הגיוס והתקציבים.

בסרטון, שהופץ במהירות ברשתות החברתיות, נראה בן הבית מתעמת מילולית עם השניים בחדר המדרגות וסרב לכל פנייה מצידם.

"ערב לא טוב, אני לא רוצה לראות אתכם לידי", נשמע התושב אומר. "לא. לא, לא, לא נותן יד. אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי".

כששני האברכים ניסו להרגיע את הרוחות, זעק לעברם הדייר: "לא 'אחי'. אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי. אחי הלך איתי באש ובמים. אתה קורא לי אחי? למה אתה קורא לי אחי? אתה בא עכשיו לקושש עוד כסף, אחרי שלקחתם הכל מהממשלה הזאת?".

בהמשך התיעוד הציג עצמו התושב כחבר וועד הבית ודרש מהם להתפנות מהמקום לאלתר: "תעופו מהבניין עכשיו. אל תסתכל עליו. תעופו מהבניין, בבקשה. אני עכשיו מבקש, תרדו למטה. אם אתם מסתובבים בבניין פה, אני קורא למשטרה".