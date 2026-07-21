שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, מתארחת בפודקאסט "שיחת נפש" מבית "בינינו" ומשוחחת עם אמילי עמרוסי על ניסיונותיה להתריע בפני מערכת הביטחון על התעצמות חמאס לפני השבעה באוקטובר.

"היום הקשה הזה תופס אותי אחרי תקופה של חודשים שבהם הסתובבתי מדלת לדלת וניסיתי שישמעו אותי. כתבתי מסמכים, ישבתי עם כל מיני בכירים במערכת ולא הצלחתי לקבל קשב", משחזרת סטרוק.

היא מספרת "בשלב מסוים פניתי לבצלאל ושיתפתי אותו בדאגות שלי. ניסינו יחד, התרענו, דיברנו. היינו מאוד מודאגים ואובדי עצות. אני זוכרת את עצמי כמה ימים לפני כן, שומעת ברדיו על אימונים שהחמאס עשה ל'כיבוש יעד' ואני אומרת לעצמי שזה מצמרר ואטפל בזה אחרי החג. זה ישב לי בראש".

"בימים שבין ראש השנה ליום כיפור בצלאל אמר לי שנכנס את הסיעה שלנו ונדבר עם כולם. התכנסנו בשער בנימין, הבאנו כמה אנשי צבא לשעבר, והסברנו את הדאגה שלנו - לא רק מעזה אלא מכל הזירות", היא מוסיפה.

השרה סטרוק סיפרה בגילוי לב על החיים מתחת לקו העוני ועל מה שהתרחש כשהחלה להרוויח משכורת גבוהה בכנסת. "בכל הקדנציה הראשונה שלי ובחלק מהשנייה, כל אגורה שנכנסה מהמשכורת שלי, הלכה להחזרת חובות. לא שאלתי את עצמי אף פעם שאלות אבל קיבלנו כל מיני דברים מעמותות חסד כדי שנוכל להחזיק מעמד וההורים שלי ז"ל עזרו לנו בכל מיני דברים. חיתנתי שתי בנות בהפרש קצר. כמה שמדדתי את הכסף וניסיתי לגדר אותו - הייתי במצב שלא היה".

כך למשל, את בגדיה עד היום, היא קונה מיד שנייה. "השמלה שאני לובשת היא אחד מפריטי הלבוש שהשכנה שלי המקסימה קונה לי ביד שתיים. היא התייאשה מהתקווה שאלך איתה לסיבוב קניות. היא ב-50% קולעת ואת היתר היא מחזירה ומביאה אחרים. כל חיי קניתי יד שנייה מסיבות כלכליות וזה ממשיך מאז שהגעתי לכנסת והייתי צריכה בגדים יותר ייצוגיים ואני מוצאת הכל ביד 2. חלק אני מוצאת וחלק השכנה שלי".

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