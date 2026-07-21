סמוטריץ' בכנס קטיף כנס קטיף

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר הבוקר (שלישי) בכנס קטיף כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה מול איראן.

לדבריו, המצב הנוכחי, שבו מתנהלת מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית, הוא "הנכון והטוב ביותר" מבחינת ישראל.

לדברי סמוטריץ', מטרת העל של ישראל היא "לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר". הוא הוסיף כי ישראל אינה יכולה להשלים עם קיומו של משטר שלדבריו חותר להשמדתה ופועל בכיוון זה.

לדבריו, הדרך הטובה ביותר להביא להפלת המשטר היא באמצעות לחץ כלכלי. הוא אמר כי יש "פשוט לרסק אותו כלכלית", וציין כי חידוש המצור של הנשיא טראמפ על מצרי הורמוז מסייע לכך.

הוא הדגיש בדבריו: "כן צריך לומר שאנחנו ערוכים לכל תרחיש. צה"ל דרוך ואם האיראנים יעשו את הטעות וירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגישו תגובה חזקה מאוד, נחושה ועוצמתית מאוד".

הוא הוסיף כי "אנחנו במרחק החלטה של דרג מדיני ששולחים את חיל האוויר לטיול שבת, טיול אחר הצהריים, בשמי איראן עם חופש פעולה מוחלט, עם יכולות תקיפה".

הוא התייחס בהמשך דבריו למתקפות שנשמעו נגד הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר ואמר: "מסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה. לצערי גם באנשים שמוגדרים במחנה שלנו. להגיד תודה רבה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין. יש לנו את העם הטוב ביותר בעולם".

בהמשך הציג נתונים שלפיהם באיראן קיימת אינפלציה של 85%, אינפלציית מזון של למעלה מ-134% בתוך ארבעה חודשים, ושער החליפין עומד על 1.9 מיליון ריאל לדולר. לדבריו, "המצב הנוכחי הוא טוב לנו ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה".