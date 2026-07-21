לקראת חודש אלול, חודש החשבון הנפש והתשובה, התארחה באולפן ערוץ 7 יוצרת התוכן והמשפיענית דניאל וינריב לשיחה עם ד"ר חנה קטן.

בריאיון אישי היא שיתפה במסע הרוחני שעברה, בדרך שהובילה אותה להתקרבות ליהדות ובבחירה לפתוח את התהליך גם בפני קהל העוקבים שלה.

וינריב מספרת כי גדלה במודיעין ובמשך כמה שנים התגוררה גם בבית אריה. היא מתארת ילדות בבית שאינו שומר תורה ומצוות, לצד תחושה פנימית של חיפוש רוחני שליוותה אותה כבר מגיל צעיר. "תמיד חיפשתי משמעות בחיים ובכל דבר שאני עושה", היא אומרת, ומספרת כי האמונה בקב"ה נבעה מתוכה ולא מהסביבה שבה גדלה.

לאחר לימודיה בתיכון שירתה בפיקוד העורף כמש"קית מילואים, ובתקופת הקורונה הייתה שותפה לגיוס מסיבי של אנשי מילואים. דווקא בתוך שגרת החיים, לדבריה, החלה להתקרב בהדרגה למסורת, תחילה באמצעות הדלקת נרות שבת, ברכות השחר ורכישת סידור. "לא היה טריגר אחד", היא מסבירה, "כשהגעתי ליהדות פשוט קיבלתי את כל התשובות".

לדבריה, עיקר התהליך התרחש בשנה וחצי האחרונות, אך הוא נעשה בקצב אישי וללא לחץ. "הכול היה מההווה ובקצב שלי, וזה מה שנתן לי את היציבות", היא אומרת, ומוסיפה שלכל אדם יש את הדרך והזמן המתאימים לו. "כל אחד בקצב שלו".

במהלך השיחה מספרת וינריב גם על התמיכה שקיבלה מאמה לאורך הדרך, למרות שהמשפחה אינה שומרת תורה ומצוות. היא מציינת כי אחיה הגדול החל בתהליך דומה לפניה, וכי ההכלה מצד אמה הפכה את המסע לרך ופשוט יותר עבורה.

לצד השינוי באורח החיים, המשיכה וינריב ליצור תוכן ברשתות החברתיות, אך התכנים קיבלו כיוון חדש. היא מספרת כי כבר מראשית התהליך בחרה לשתף את העוקבים ברגעים הקטנים של המסע, מבלי להטיף או לומר לאחרים כיצד לנהוג. "מי שרוצה ללמוד מוזמן לעבור איתי את הדרך", היא מסבירה, "זה פשוט החיים שלי היום".

ד"ר חנה קטן מציינת במהלך הריאיון כי דווקא השיתוף האותנטי הוא שמאפשר לרבים להתחבר למסע. לדבריה, העובדה שהשינוי מתרחש בזמן אמת מול קהל גדול מעניקה השראה ומאפשרת לאחרים להזדהות עם התהליך.

וינריב מספרת כי בשנים האחרונות החלה גם להרצות בפני נשים על סיפורה האישי, בשילוב אמונה, התפתחות אישית ותהליך התשובה. לצד ההרצאות היא ממשיכה לעסוק במוזיקה ולשיר במסגרת אירועים לנשים.

כשנשאלה כיצד היא רואה את עתידה בעוד חמש שנים, השיבה בפשטות, "בעזרת השם, עם בית של תורה, של אהבה ושל ערכים, עם ילדים, ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה בצורה הטובה ביותר". את הריאיון חתמה ד"ר חנה קטן באיחול כי תמשיך להפיץ אור ואמונה בדרכה, ותזכה להגשים את שאיפותיה.