התביעה הכללית במינכן הגישה כתב אישום לבית המשפט לנוער באאוגסבורג נגד נער בן 15, החשוד בתכנון פיגוע טרור ממניע אנטישמי נגד בית כנסת בבוואריה.

כתב האישום מייחס לו הכנת מעשה אלימות חמור המסכן את המדינה על רקע אידיאולוגיה קיצונית.

הפרשה נחשפה בעקבות תאונה שאירעה בסוף אוקטובר 2025, כאשר הנער ניסה להרכיב ולפוצץ מטען חבלה פיראטי שהכין בעצמו.

במהלך הניסיון התפוצץ המטען בידיו, גרם לקטיעת שתיים מאצבעותיו ופצע קל חבר שהיה עמו. הפינוי הרפואי והדיווח לצוותי החירום הובילו לפתיחת חקירה משטרתית.

במהלך החיפושים שנערכו בביתו ובחניה הצמודה, תפסו כוחות הביטחון כ-3 קילוגרמים של חומרים נפיצים, אמצעים פירוטכניים וזיקוקין.

בנוסף, בבדיקת המכשירים האלקטרוניים שלו נחשפו תכנים דיגיטליים המעידים על זיקה לארגון "המדינה האסלאמית" (דאעש) ועל תכנון מפורט לפגיעה בבית הכנסת.

הדיונים בעניינו של הקטין צפויים להתנהל בדלתיים סגורות, כמקובל בבית המשפט לנוער.