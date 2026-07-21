נשיא ניקרגואה, דניאל אורטגה, הודיע כי בארצו לא יתקיימו עוד בחירות, והצהיר כי האופוזיציה לא תוכל עוד לנסות לחזור לשלטון.

את הדברים אמר בטקס לציון 47 שנים למהפכה של 1979, שבמסגרתה היה ממובילי המרד שהפיל את שלטונו של אנסטסיו סומוסה אשר שלט במדינה מ-1963.

"בניקרגואה לא יהיו עוד בחירות כדי שהם ינסו לתפוס את הממשלה ואת השלטון", אמר אורטגה. בהתייחסו לאפשרות שיריביו ישובו לשלטון חזר שלוש פעמים על המילים: "לעולם לא", והוסיף כי יפעל יחד עם האספה הלאומית הנשלטת בידי תומכיו לקידום חוקים ש"יבנו חומה" נגד מי שכינה "קושרי קשר ובוגדים".

אורטגה, בן 80, מכהן כנשיא מאז 2007. בבחירות שנערכו בשנת 2021 נאסרו מפלגות אופוזיציה מלהתמודד וכל המועמדים הבולטים לנשיאות מהאופוזיציה נעצרו עוד לפני פתיחת מערכת הבחירות.

בשנה שעברה קידם שורת תיקונים לחוקה, בהם הארכת כהונת הנשיא משש שנים והענקת מעמד של "נשיאה משותפת" לרעייתו, רוסריו מוריו.

בנאומו טען כי מניעת חזרת האופוזיציה לשלטון נועדה להגן על המדינה מפני מי שלדבריו עמדו מאחורי המחאה הרחבה בשנת 2018. על פי ארגונים בינלאומיים, הדיכוי שביצעו כוחות השלטון באותן הפגנות הוביל למותם של יותר מ-350 בני אדם, לפציעת מאות נוספים, למעצר אלפים ולהימלטותם של קרוב למיליון אזרחי ניקרגואה מהמדינה.

במקביל, ארגוני זכויות אדם דיווחו כי בניקרגואה מוחזקים עשרות אסירים פוליטיים, מאות בני אדם איבדו את אזרחותם, ואלפי ארגונים, עשרות אוניברסיטאות ועשרות כלי תקשורת נסגרו בשנים האחרונות במסגרת צעדי השלטון נגד מתנגדיו.