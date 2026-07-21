לפנות בוקר פשטו כוחות מג"ב, בליווי כלי הנדסי, על גבעת "עורה ישראל" בוואדי רחלים שבעומק שטחי B והרסו מבנים במקום.

לדברי התושבים, עם הגעת הכוחות הם התבקשו לפנות את המבנים בתוך דקות ספורות ולהוציא ציוד בסיסי בלבד, ולאחר מכן נהרסו המבנים באמצעות שופל.

עוד טענו כי הכוחות הציבו סוללות עפר לאורך דרך הגישה לגבעה במטרה למנוע את הגישה, הרסו את מערכת המים במקום ועצרו קטין, שלדבריהם נפצע במהלך המעצר.

לטענת התושבים, לאחר עזיבת הכוחות התברר כי צמיגי רכב פרטי שחנה סמוך לגבעה נוקבו. לדבריהם, מדובר במקרה נוסף של נזק לכלי רכב במהלך פינוי נקודות התיישבות, והם קוראים לבדוק את נסיבות האירוע.

תושבי הגבעה מתחו ביקורת על פעילות כוחות הביטחון וטענו כי בשנים האחרונות חלה החמרה במדיניות האכיפה נגד נקודות ההתיישבות באזור.

לדבריהם, "תוך דקות ספורות לא נשאר מכל העשייה החשובה הזאת כלום", והם קראו להפסיק את פעולות ההריסה.

"כל יום שעובר אנו הולכים אחורנית במלחמה השקטה שמנהלת הרשות הפלסטינית להקמת מדינה בשטחי אוסלו, אנחנו פה כדי למנוע את זה, אל תצרו את ידיינו", קראו תושבי הגבעה.