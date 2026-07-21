ניסוי שערכתי עם כמה מודלי בינה מלאכותית סיניים העלה תוצאה מעניינת: בתוך שעות ספורות הם הצליחו לאתר מספר חולשות אבטחה במערכת, לאמת חלק מהן ואף להציע תיקונים - בעלות של ארבעה דולרים בלבד. ChatGPT (למעשה Codex) לא הסכים.

קריאה של מאמר מקצועי על איתור פרצת אבטחה ב-Wordpress (למי שלא מכיר, תשתית של חצי מהאתרים בעולם בערך), העלתה בי רעיון: בוא נשתמש ב-PROMPT דומה כדי לבדוק לעומק את ערוץ 7.

עשיתי שינוי קטן בבקשה ושלחתי אותה ל-GPT 5.6 Sol. הנ"ל לא הסכים. הוא ילד מחונך ולא מבצע דברים כאלה בלי שלושה אישורים חתומים של נוטריון.

אז הלכתי על GLM 5.2. המודל הזה גדול מדי מכדי לרוץ בזמן סביר על חומרה מקומית ולשלוח את כל הקוד שלי לסין לא רציתי. חברה ישראלית מפתח תקווה שאני משתתף בניסוי שלה (MoonMath) מאפשרת לצרוך אותו בלי לעבוד עם הסינים. אז החלטתי ללכת על זה.

במקביל נתתי את אותן הוראות בדיוק ל Deepseek שרץ אצלי מקומית. זה עולה רק חשמל. חוץ מזה שאפשר להרתיח מים רק מהחום שיוצא מהמק שמריץ את המודל.

רעיון לפעם הבאה: להעביר אותו מהמשרד למטבח ולהשתמש בו בתור פלטה לשבת.

הגדרתי אותו אצלי (גם כן עם pi agent) והתחלתי לתת לו לרוץ. התכנון שלי היה ללכת הביתה ולהרדים ילדים אבל מצאתי את עצמי פשוט מרותק למה שהוא מנסה לעשות.

תוך כמה דקות הוא מצא משהו שהוא לא באמת חור אבטחה, אבל בסיטואציה הספציפית (של סביבת הפיתוח) התנהג כמו חור אבטחה.

לקח לו בערך רבע דקה למצוא איפה אני מחביא את המפתח של הJWT של סביבת הפיתוח (זה בסדר, הוא רק לשם). ומשם הוא התקדם הלאה.

חור האבטחה האמיתי הראשון שהוא מצא היה במימוש איזוטרי ממש של FFMpeg. להערכתי על פרודקשן הוא לא היה מצליח להפעיל את זה מכל מיני סיבות של סביבה קצת שונה, אבל בסביבה שלו זה פעל. הוא הגיע למצב שבו אפשר לקרוא קובץ מתוך מערכת הקבצים מבחוץ. נתתי לו לתקן את זה כמובן ובדקתי שזה עובד אחרי שהוא סיים..

חור אבטחה שני: IP Spoofing

כשרצים על קוד מקור של מערכת לא מכירים את הסביבה שעליה היא רצה. במקרה הזה: מערכת שנמצאת ברשת סגורה ונגישה רק דרך CDN. אבל לפחות תאורטית הוא צודק. סיפקתי לו עוד משהו מהספק CDN והוא עשה אחלה עבודה בלתקן.

הוא מצא עוד כל מיני דברים קטנים שהוא חשד שהם חורי אבטחה אבל כשהוא הריץ קוד אמיתי ובדק זה עבד בסדר. אפשר היה לראות אותו חופר במשך כמעט חצי שעה בכל מיני פינות איזוטריות ומחפש דברים שאפילו אני לא חשבתי עליהם. היו לו ממצאים בסוף שרציתי לתקן, אבל לא משהו מהותי. היה בעיקר מרתק לראות איך הוא חושב ואיך הוא מנסה לנצל את החור לפני שהוא מספר לי שהוא מצא משהו.

זמן העבודה: כשלוש שעות

מחיר: 4$

מרותק לעבודה היפה שהוא עשה רציתי לנסות עוד מודל. Deepseek רץ על חומרה מקומית והוא איטי בהרבה (בערך 20 טוקנים לשניה). אז הלכתי להרדים את הילדה ובבוקר חזרתי אליו.

המסקנות שלו היו דומות. אבל לא לגמרי. היו לו גם רעיונות אחרים ש-GLM לא חשב עליהם.

בשונה מ-GLM שניסה ממש לנצל את חורי האבטחה ולהוכיח שהוא יכול, Deepseek התעצל והסתפק בלהכין לי דו"ח של מה הוא מצא עם הסברים מה אפשר תאורטית לעשות עם זה. הוא לא ניסה (בעצמו) לנצל את החורים שהוא חושב שמצא. ביקשתי ממנו לנסות לנצל את החורים שהוא מצא והוא התעצל. האמת שגם אני התעצלתי, בעיקר בגלל שהוא איטי למות (אצלי).

כשביקשתי ממנו בכל זאת להתקדם, Deepseek החליט לעשות משהו אחר ש-GLM לא עשה: לשלוח תמונה פגומה ולנסות לנצל חורי אבטחה מכיוון אחר. אבל מרוב שהוא איטי החלטתי לקחת את המסקנות שלו ולזרוק אותם על מודל אחר (QWEN). גם הוא מקומי. אבל רץ ב70 טוקנים לשניה.

Deepseek גם הכין את התמונה הבעייתית כדי לתקוף את ה-API. אז בעצם היה אפשר רק להמשיך הלאה. ספויילר: הוא לא הצליח. השרת היה מעודכן היטב. אבל היה מעניין מאוד לראות איך שהוא ניסה. QWEN החליט בשלב מסויים להמשיך לרוץ על דעת עצמו למצוא חור אבטחה אחר (SQLI), היה לו רעיון יפה אבל הוא נתקע בתוך לולאה אין סופית שהיה צריך לעצור.

סיכום:

שילמתי 4$ וקצת חשמל, קיבלתי בדיקת אבטחה מעמיקה שהייתה עולה לי לפחות 3000$, וזה עוד לפני תיקון הליקויים. המודלים השונים תיקנו את כולם.