תיעוד קריסת המרפסת הצלה שערי חסד

בארי לויט, בן 80, הוא הגבר שנהרג מקריסת המרפסת על מאפייה שאירעה אתמול (שני) בשכונת רחביה בירושלים. לויט ישב במקום עם אשתו ונכדיו בעת שאירעה הקריסה.

באירוע נפצעה אשתו של לויט באורח קל. בנוסף, ארבעה בני אדם נוספים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו של לויט תתקיים הערב בשעה 21:00 בבית העלמין הר המנוחות בירושלים.

על פי תחקיר ראשוני, מהנדס הגיע למקום מוקדם יותר אתמול בעקבות ליקויים שהתגלו במרפסת, וכעבור שעות ספורות היא קרסה.

על פי עדכון כבאות והצלה, מדובר בבניין מגורים בן שלוש קומות, שבו מרפסת בקומה השנייה קרסה על מסעדה הממוקמת בקומת קרקע. כתוצאה מהקריסה נגרם הרס רב למבנה ולמסעדה.

כוחות החירום, בהם לוחמי האש, צוותי מד"א, איחוד הצלה ומשטרת ישראל, פעלו בשיתוף פעולה בזירה.

מטעם עיריית ירושלים נמסר: "בעקבות קריסת המרפסת ברחוב קק"ל, הוזנק לזירה צוות מבנים מסוכנים, לצד מהנדס העיר שהגיע למקום אף הוא. עם השלמת הבדיקות, העירייה תפעל בהתאם לממצאים ולהמלצות הגורמים המקצועיים".