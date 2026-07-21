ההפסד של נבחרת ארגנטינה לספרד בגמר מונדיאל 2026 ממשיך לעורר סערה במדינה.

לצד האכזבה מהפסד התואר, ברשתות החברתיות מופצות בימים האחרונים תיאוריות קונספירציה שונות שלפיהן המשחק הוכרע מראש, אף שאין כל ראיה התומכת בטענות.

אחת הטענות שזכתה לתפוצה רחבה הופצה תחת הכותרת "TODO ARMADO" ("הכול היה מסודר"). לפי הפרסומים ברשת, העיתונאי חואן קרוזה, המזוהה כמקורב ליו"ר ההתאחדות הארגנטינאית קלאודיו "צ'יקי" טאפיה, רמז לכאורה כי בהתאחדות ידעו מראש על מהלך העניינים.

לפי אותה תיאוריה, גורמים באופ"א הבטיחו לכאורה לנשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו תמיכה בבחירתו מחדש, בתמורה לזכייתה של ספרד בגביע העולם. לטענות אלה לא הוצגה כל ראיה והן לא זכו לאישור מצד גורם רשמי.

תיאוריה נוספת שזוכה להדהוד ברשתות טוענת כי אנשי ה-FBI נכחו באצטדיון במטרה לעצור את יו"ר ההתאחדות הארגנטינאית ואף להיכנס לחדר ההלבשה של הנבחרת.

עוד נטען כי הופעלו "מבצעים תקשורתיים" נגד הנבחרת ובמיוחד נגד ליאו מסי. גם לטענות אלה לא הוצגו ראיות.

על רקע גל השמועות כתב שחקן הנבחרת רודריגו דה פול כי "הפיצו עלינו תיאוריות חסרות בסיס". דבריו מצטרפים לניסיונות להרגיע את השיח שהתפתח בארגנטינה מאז ההפסד בגמר.