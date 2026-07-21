השחקן עומר חזן יצטרף לסדרת דרמה מקורית חדשה על רבי ישראל בעל שם טוב. חזן, שנמצא בתקופה האחרונה בתהליך של חזרה בתשובה, ישתתף באחת מהפקות הדגל של הפלטפורמה.

הסדרה, שתשודר ב"רגע TV", תביא למסך את סיפור חייו של הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ותעקוב אחר התחנות המרכזיות בחייו, הרעיונות שהפיץ והמהפכה הרוחנית שהוביל, אשר השפעתה ניכרת עד היום.

חזן נמנה עם השחקנים הבולטים בדור הצעיר, ומוכר בין היתר מתפקידיו בסדרות "שבאבניקים", "פלמ"ח", "זיגי" ו"בעלת החלומות".

בשנים האחרונות הוא מרבה לשתף בתהליך ההתחזקות האישי שלו ובחיבורו לעולם היהדות והאמונה.

ב"רגע TV" הגדירו את הסדרה כאחת מהפקות הדגל של הפלטפורמה החדשה, שנועדה להנגיש את סיפוריהם של גדולי ישראל באמצעות דרמה והפקה קולנועית.

מנהל "רגע TV", מנדי כהן, אמר: "הבעל שם טוב הוא אחת הדמויות המכוננות בתולדות העם היהודי. רצינו לספר את סיפורו באופן שידבר גם לדור הצעיר, בלי להתפשר על האיכות הדרמטית ועל העומק ההיסטורי. הבחירה בעומר חזן מביאה למסך שחקן מוכשר שמצליח לחבר בין עולמות שונים ולפנות לקהלים מגוונים".