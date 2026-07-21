הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות ויו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא, הכריז היום (ג') במהלך ישיבת הנהלת מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא במעלות על פתיחתה של ישיבת הסדר חדשה בשלומי כצעד שנועד לחזק את ישובי הצפון.

הישיבה תפעל כשלוחה של ישיבת ההסדר מעלות ותפתח את שעריה כבר בשנת הלימודים הקרובה. הקמת הישיבה היא חלק ממהלך לחיזוק ההתיישבות, החינוך והחיים התורניים בגליל המערבי, על רקע המציאות המורכת באזור והעובדה שתושבים רבים שפונו מיישובי הצפון עדיין לא שבו לבתיהם.

הרב וייצמן הדגיש כי לצד המענה הביטחוני נדרשת גם משימה לאומית של חיזוק היישובים באמצעות התיישבות, חינוך ולימוד תורה.

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, ציין: "פתיחת ישיבת ההסדר בשלומי והצטרפותה לרשת מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא היא הרבה מעבר להקמת מוסד תורני חדש. זו אמירה ציונית, ערכית ולאומית. דווקא בתקופה שבה הצפון מתמודד עם אתגרים משמעותיים אנו בוחרים להעמיק שורשים, להרבות בתורה ולהצמיח דור של תלמידי חכמים, ואנשי עשייה שיהיו חלק מהחיזוק ומהצמיחה של מדינת ישראל".