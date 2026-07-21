השרה סטרוק מברכת את הרב פייגלין צילום: באדיבות המצלם

הרב יצחק פייגלין, רב הגרעין התורני ור"מ בישיבת ההסדר בנהריה, מסיים את תפקידו לאחר יותר מ-25 שנים בעיר ועובר להתגורר באריאל.

במהלך שנותיו בנהריה שימש כרב הגרעין התורני וכר"מ בישיבת ההסדר. הוא בעל תואר ד"ר ובמקביל לימד במשך שנים במכללת שאנן.

הרב פייגלין הוא בוגר ישיבת קרני שומרון עד שיעור ט'. לאחר לימודיו נקרא על ידי הרב חיים רטיג לכהן כר"מ בישיבת ההסדר בנהריה וכרב הגרעין התורני בעיר, ומאז מילא את שני התפקידים ברציפות.

השרה אורית סטרוק פרסמה סרטון ברכה לקראת עזיבתו של הרב פייגלין: "לרב איציק, לרבנית חגית ולכל משפחת פייגלין היקרה, תודה לכם בשם המפלגה על 25 שנים של שליחות, של מסירות, של הרמת קרנה של תורה, של הרמת קרנה של החינוך ושל כל המפעלים המדהימים שיש פה בנהריה".

עוד הוסיפה סטרוק, "ברכת השם תלווה אתכם באשר תלכו. תודה גדולה לכם על הכול".