מנכ"לית מיזם 5050 -יעל יחיאלי

במערכת הפוליטית כבר נערכים לבחירות 2026, ובמיזם "50-50" מבקשים להציב יעד ברור: ייצוג שווה של נשים וגברים בכל רשימות המועמדים לכנסת. מנכ"לית המיזם, יעל יחיאלי, סבורה כי הדרך לשם עדיין ארוכה, אך מאמינה שהשינוי אפשרי - בכל המפלגות, ללא יוצא מן הכלל.

בריאיון לערוץ 7 אומרת יחיאלי כי גם במפלגות שבהן קיימים מנגנוני שריון לנשים, הייצוג עדיין רחוק משוויון מלא. לדבריה, השאיפה היא לראות נשים מהוות מחצית מהמועמדים בכל רשימה. "הציפייה שלי היא שזה יקרה בכל המפלגות, גם בחרדיות גם בערביות", היא אומרת.

בריאיון נשאלה יחיאלי על הטענה שלפיה נשים צריכות להיבחר בזכות כישוריהן בלבד ולא בשל מגדרן. לדבריה, אין מחלוקת על כך שהמועמדים והמועמדות צריכים להיות הטובים ביותר, אך המציאות מלמדת שהדרך לשם עדיין אינה שוויונית.

"גם אני רוצה שיהיו רק המוצלחות ביותר. גם הגברים אגב אני רוצה שיהיו המוצלחים ביותר, אבל איכשהו לאורך ההיסטוריה גברים לא כל כך מוצלחים כן נכנסו אל הפוליטיקה", היא אומרת. לדבריה, "יש הטייה לבחור בגברים. גם גברים וגם נשים, בגלל שלאורך כל ההיסטוריה הדמויות שהתרגלנו לראות כפוליטיקאים היו גברים".

לדבריה, עצם ההחלטה של מפלגה להציב יעד של ייצוג שוויוני משפיעה גם על מספר הנשים שמחליטות להתמודד. "כשאין את ההגדרה של חמישים-חמישים פחות נשים מתמודדות. כל מפלגה שתכריז על חמישים-חמישים אנחנו נראה יותר נשים מתמודדות", היא אומרת, ומשווה את התהליך לשינויים שחלו לאורך השנים בתחומי עיסוק נוספים שבהם גדל משמעותית מספר הנשים.

יחיאלי מתייחסת גם לניסיונה האישי ולמאבקים שנוהלו במשך השנים לשילוב נשים במפד"ל. לדבריה, במשך תקופה ארוכה היו מעט מאוד נשים ברשימות המפלגה, אך בהמשך חל שינוי הדרגתי שהוביל להגדלת הייצוג הנשי.

לדבריה, המשמעות של שילוב נשים בפוליטיקה אינה מסתכמת במספרים בלבד, אלא משפיעה גם על סדר היום הציבורי. "אפשר להראות מה בעצם מפסידים בלי הייצוג הזה. בשתי המפלגות יש נשים שמובילות בדיוק תחומים שגברים פחות הביאו לשולחן. לימור סון הר מלך הפכה את הטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית לנושא מרכזי, ומיכל וולדיגר הביאה איתה לכנסת עולם שלם של בריאות הנפש".

לסיכום היא מדגישה כי ייצוג נשים אינו רק יעד של שוויון, אלא גם כלי להרחבת מגוון הנושאים שמקבלים מקום בשיח הציבורי. "כשאישה יושבת ליד השולחן, נכנסים לסדר היום נושאים שאחרת היו נשארים בחוץ", היא אומרת. "זה נכון בלי קשר למפלגה ולעמדה הפוליטית".