עובר אורח בן 68 נהרג הבוקר (שלישי) לאחר שנפגע ממלגזה ידנית במהלך פריקת סחורה ממשאית בשדרות חיים ויצמן בנתניה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו.

מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי צוות פועלים עסק בפריקת משטח שעליו פלטות גבס ממשאית. במהלך העבודה הרים אחד העובדים את המשטח באמצעות מלגזה ידנית, שככל הנראה התהפכה ופגעה בעובר האורח שחלף במקום.

חובשים ופראמדיקים העניקו לפצוע טיפול רפואי בזירה לאחר שנלכד תחת החפץ הכבד, ופינו אותו לבית החולים כשהוא במצב קשה וסובל מחבלות בפלג גופו העליון והתחתון.

חובשי רפואת החירום יוסף בוסקילה וליאור דנינו סיפרו, "הפצוע היה לכוד תחת החפץ הכבד שנפל עליו. הזזנו את החפץ הכבד והתחלנו בהענקת טיפול רפואי. העלינו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

מהמשטרה נמסר כי חוקרי תחנת נתניה פתחו בחקירת נסיבות תאונת העבודה והגיעו לזירה. עוד נמסר כי הועבר דיווח למשרד העבודה להמשך הטיפול באירוע.